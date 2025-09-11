Monden A murit un nume legendar pentru brandul Bulgari. A transformat afacerea într-un succe mondial







Antreprenorul și managerul italian Francesco Trapani a murit, ieri, la Roma, la vârsta de 68 de ani. Descendent al familiei Bulgari, el a ocupat funcția de director general, timp de treizeci de ani, al casei fondate în anul 1884. A jucat un rol important și a transformat Bulgari într-unul dintre principalii actori globali din sectorului produselor de lux.

Cu o activitate în domeniul bijuteriilor, ceasurilor, parfumurilor, articolelor din piele și ospitalității. Sub conducerea sa, începând din 1984, marca a început procesul de diversificare și s-a concentrat mai ales pe internaționalizarea activităților sale. În iulie 1995, Francesco Trapani a introdus Bvlgari la Bursa de Valori din Italia, acolo unde a rămas până în 2011, atunci când marca a devenit parte a grupului francez LVMH.

După finalizarea procesului de integrare a Bulgari în grupul francez, Francesco Trapani a găsit noi provocări profesionale și a ocupat funcții importante la Clessidra, Bluebell Capital Partners, Tiffany și Tages Group.

Recent, a achiziționat acțiuni în VAM Investments Group, o firmă dinamică de capital privat cu sediul în Milano, Italia, unde a ocupat funcția de președinte din decembrie 2018 până în aprilie 2025, conform he-spin-off.com.

Printre numeroasele proiecte lansate cu VAM, în 2020 s-a numprat și înființarea Gruppo Florence, primul centru de producție integrat din Italia pentru companii care deservesc marci de lux importante.

Compania are acum aproape treizeci de ateliere de producție, cu 3.200 de angajați în toată Italia și sunt capabile să furnizeze peste cinci milioane de produse către mai mult de 70 de mărci internaționale. Dar, Francesco Trapani nu a deținut niciun rol operațional în această companie, conform sursei citate. În plan familial, celebrul antreprenor a avut patru copii: Rebecca, Agostino, Vittoria și Allegra.