International SUA au aprobat vânzarea de rachete aer-aer avansate către Finlanda







Statele Unite au anunțat, miercuri, că au aprobat vânzarea de rachete aer-aer avansate şi echipamente asociate, în valoare de peste un miliard de dolari, către Finlanda. „Vânzarea propusă va îmbunătăţi capacitatea Finlandei de a face faţă ameninţărilor actuale şi viitoare”, a anunțat Agenţia americană pentru cooperare în domeniul apărării şi securităţii (DSCA), într-un comunicat.

„Vânzarea propusă va îmbunătăţi capacitatea Finlandei de a face faţă ameninţărilor actuale şi viitoare, precum şi interoperabilitatea sa cu forţele americane şi alte forţe aliate”, a transmis DSCA, într-un comunicat.

Agenția a precizat că această achiziție „va sprijini, de asemenea, obiectivele de politică externă și de securitate națională ale Statelor Unite”. Tranzacția trebuie să fie aprobată și de Congresul american.

După ce Ucraina a fost invadată de Rusia în 2022, Finlanda a aderat la NATO în 2023. În aceste condiții, preşedintele Finlandei, Alexander Stubb, a mers în Ucraina, după cum a anunţat ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, pe X. El a precizat că, împreună cu şeful cabinetului prezidenţial, Andrii Iermak, l-a întâmpinat pe liderul finlandez în gara din Kiev.

Potrivit ministrului de externe, Stubb va discuta cu preşedintele Volodimir Zelenski despre securitate, integrarea europeană, presiunea transatlantică asupra Rusiei şi paşii necesari pentru o pace durabilă.

„Suntem recunoscători Finlandei pentru sprijinul său continuu, pentru poziţia sa de lider în cadrul OSCE şi pentru poziţia sa de principiu. Apreciem eforturile personale şi dedicarea preşedintelui Stubb”, a spus Sîbiha.

Biroul preşedintelui finlandez a anunţat că Stubb va discuta cu Zelenski despre situaţia din Ucraina, eforturile de a opri războiul de agresiune al Rusiei şi sprijinul Finlandei pentru ţară. Finlanda face parte din coaliţia de state care ajută Ucraina şi contribuie la pregătirea măsurilor de securitate aflate în curs de elaborare.

Alexander Stubb a fost implicat în discuţiile dintre liderii europeni şi preşedintele american Donald Trump pentru soluţionarea războiului ruso-ucrainean. El a vizitat Washingtonul împreună cu Volodimir Zelenski pe 18 august.