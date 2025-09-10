International Viktor Orbán afirmă că SUA au acceptat victoria Rusiei în războiul din Ucraina







Viktor Orbán, premierul Ungariei, a afirmat că SUA au acceptat victoria Rusiei și că Ucraina va fi împărțită în trei zone. Discursul, susținut la Polgári Piknik, în satul Kötcse, reunește elite politice și intelectuale conservatoare și analizează implicațiile geopolitice și economice ale războiului din Ucraina pentru Europa și Uniunea Europeană.

Viktor Orbán a avertizat că implicarea Uniunii Europene în războiul din Ucraina ar putea transforma blocul european într-un participant direct la conflict. Potrivit lui Orbán, o aderare a Ucrainei la UE ar putea implica Europa într-un război cu consecințe economice devastatoare, în timp ce SUA ar recunoaște deja faptul că Rusia a câștigat războiul.

Premierul ungar a propus un acord strategic de cooperare între UE și Ucraina, menit să asigure securitatea regională fără implicarea directă a blocului european. Premierul a descris viitoarea împărțire a Ucrainei în trei zone: o zonă sub control rus, o zonă tampon demilitarizată și o zonă aflată sub influență occidentală.

Discursul lui Orbán subliniază și declinul Uniunii Europene pe scena globală. Europa pierde teren economic în fața SUA. Orbán consideră că aderarea Ucrainei la UE ar genera datorie comună și ar implica blocul european într-un conflict czre ar pune în pericol continentul.

Ungaria, în schimb, se distinge prin modelul său economic propriu, bazat pe muncă și reforme structurale. Reducerea taxelor, sprijinul familial legat de ocuparea forței de muncă și politica energetică națională fac ca țara să fie mai puțin vulnerabilă decât alte state europene în fața crizelor economice și geopolitice.

Orbán a mai explicat că politica externă a Statelor Unite s-a schimbat, astfel exportul de democrație s-a încheiat, iar America se concentrează acum pe politica de mare putere, pe interese proprii și pe reorganizarea economică globală.

În opinia premierului ungar, Europa trebuie să se adapteze la această nouă realitate, evitând implicarea directă în conflicte externe și consolidând propria securitate și economie, potrivit 24.hu.