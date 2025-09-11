International Israel a anunțat că a interceptat o rachetă lansată din Yemen







Israel a anunțat, joi, că a interceptat o rachetă lansată din Yemen, de unde rebelii houthi lansează frecvent atacuri pe care le justifică ca ripostă la ofensiva israeliană din Gaza. „O rachetă lansată din Yemen a fost interceptată de forţele aeriene israeliene”, a anunțat armata, pe Telegram.

Israel a anunțat, joi, că a interceptat o rachetă din Yemen, de unde rebelii houthi lansează atacuri. „După ce sirenele au sunat în diferite părți ale țării, Forțele Aeriene au neutralizat o rachetă lansată din Yemen”, a transmis armata.

Nu au fost furnizate alte detalii despre atac, iar gruparea Houthi din Yemen, care se află în război cu Israel, nu a făcut încă nicio declarație. Rebelii houthi, susținuți de Iran, lansează frecvent rachete și drone către Israel, majoritatea fiind interceptate.

Forțele aeriene israeliene au atacta, miercuri, capitala Yemenului, Sanaa, controlată de Houthi, și o provincie din apropiere, omorând și rănind zeci de persoane, ca răspuns la atacurile repetate ale grupului susținut de Iran asupra Israelului, potrivit timesofisrael.com.

Într-o postare pe X, forțele armate israeliene au scris că atacurile din Sanaa și din zona al-Jawf, la nord de capitală, au vizat taberele militare houthi unde se adunaseră agenți, fiind sediul diviziei de propagandă a grupului terorist, dar și un depozit de combustibil.

⭕️The IDF struck military targets belonging to the Houthi terrorist regime in the areas of Sanaa and Al Jawf in Yemen. Among the targets struck: • Military camps in which the Houthi regime gathered intelligence, and planned & executed terrorist attacks against Israel. • A… — Israel Defense Forces (@IDF) September 10, 2025

Potrivit armatei, divizia de propagandă militară a grupului „este responsabilă de răspândirea mesajelor de instigare și propagandă în mass-media, inclusiv discursurile liderului Abdul-Malik (al-Houthi) și declarațiile purtătorului de cuvânt Yahya Saree”.

„În timpul războiului, sediul central a condus propaganda regimului”, a anunțat armata.

Taberele Houthi care au fost lovite erau folosite de grupul susținut de Iran pentru „planificarea și efectuarea atacurilor împotriva IDF și a Statului Israel. Taberele aveau, de asemenea, centre de comandă operaționale și de informații folosite de regim”, a adăugat IDF.