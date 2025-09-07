International Internetul din mai multe țări, afectat de un eveniment petrecut în Marea Roșie







Mai multe cabluri submarine din Marea Roșie au fost avariate, provocând întreruperi de internet în unele țări din Asia și Orientul Mijlociu, potrivit CNBC.

Evenimentul a ridicat din nou semne de întrebare privind posibile atacuri asupra infrastructurii de comunicații, în contextul presiunii exercitate de rebelii Houthi din Yemen asupra Israelului, pe fondul conflictului din Gaza.

Anterior, rebelii houthi au negat că ar fi vizat aceste linii. În acest context, Microsoft a avertizat că utilizatorii din Orientul Mijlociu s-ar putea confrunta cu probleme legate de accesul la internet.

Ulterior, gigantul din tehnologie a anunțat că problema a fost remediată. Conform companiei, situația a avut legătură cu avariile apărute la cablurile de fibră optică.

Organizația NetBlocks, care supraveghează conectivitatea globală, a confirmat că întreruperile au afectat India și Pakistanul. De asemenea, reprezentanții acesteia le-au pus pe seama defecțiunilor apărute la sistemele SMW4 și IMEWE, în zona Jeddah, Arabia Saudită.

În Emiratele Arabe Unite, utilizatorii rețelelor Du și Etisalat s-au plâns că au probleme legate de viteza internetului. Cu toate acestea, autoritățile din Arabia Saudită și Emirate nu au făcut nicio declarație legată de incident.

Experții avertizează că avariile cablurilor submarine pot fi cauzate accidental, de exemplu de ancorele navelor, dar nu exclud nici ipoteza unui atac deliberat. Remedierea acestora poate dura săptămâni, fiind necesară localizarea exactă a cablurilor afectate și trimiterea echipamentelor specializate.

Incidentul survine pe fondul tensiunilor crescute în regiune: rebelii Houthi, susținuți de Iran, au atacat peste 100 de nave comerciale între noiembrie 2023 și sfârșitul lui 2024, iar conflictul dintre Israel și Hamas continuă, cu negocieri pentru încetarea focului încă în așteptare. Recent, armata israeliană a anunțat că a bombardat un „sit energetic” utilizat de rebelii Houthi.

În paralel, postul de televiziune Al-Massira, afiliat grupării, a relatat că atacul a vizat o centrală electrică situată în capitala Yemenului, aflată sub controlul Houthi.