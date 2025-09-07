International Prințul Harry nu poate ieși de sub vraja lui Meghan. Probleme cu Regele Charles







Prințul Harry ar vrea să lase în urmă „încercările și necazurile”, cu ocazia primei sale vizite în Marea Britanie din ultimele luni, dar se pare că nu va fi primit de tatăl său, Regele Charles, scrie Sky News.

Ducele de Sussex, care nu mai este membru activ al Familiei Regale după scandalurile produse de soția sa, Meghan Markle, urmează să participe la o serie de evenimente și să facă o donație substanțială către BBC Children in Need.

De asemenea, Prințul Harry va face o rară vizită publică în afara Londrei, săptămâna aceasta, când se întoarce în Marea Britanie pentru o vizită „fără negativitate”, cum a numit-o el însuși.

Astfel, după cinci ani tumultoși, Ducele de Sussex și echipa sa speră că aceasta ar putea fi o vizită care să ajute la „lăsarea în urmă a încercărilor și necazurilor” și să anunțe o resetare a relației cu Familia Regală, potrivit unor surse apropiate familiei regale.

Deocamdată, s-a confirmat că ducele de Sussex va fi marți la Nottingham, vizitând o organizație de tineret cu care a menținut o legătură personală strânsă de când s-a mutat în America.

Nu se știe încă dacă Prințul Harry se va întâlni cu fratele său, Prințul de Wales, sau cu tatăl său, Regele Charles, de care s-a înstrăinat din cauza scandalurilor făcute de soția sa, Meghan Markle.

Regele se află în prezent la palatul Balmoral cu Regina și, până acum, nu au fost anunțate evenimentele cuplului monarhic pentru săptămâna viitoare.

Regele s-a întâlnit ultima dată față în față cu fiul său mai mic în urmă cu mai bine de un an și jumătate, când ducele de Sussex a făcut o călătorie transatlantică pentru a-și vedea tatăl, după ce a aflat despre diagnosticul de cancer. Atunci, cei doi au petrecut mai puțin de o oră împreună.

Harry a vizitat ultima dată Community Recording Studio (CRS) din zona St Ann's din Nottingham pentru a marca Ziua Mondială a Sănătății Mintale în 2019, cu doar două luni înainte ca el și Ducesa de Sussex să anunțe că se retrag din funcția de membru al familiei regale și se mută în America de Nord.

Ducele de Sussex intenționează acum să organizeze o ședință de informare privată cu Children in Need, Comisia pentru Poliție și Criminalitate, CRS și grupul de asistență comunitară Epic Partners din Nottingham, să organizeze întâlniri informale cu unii dintre tinerii pe care i-a întâlnit anterior, să urmărească spectacole ale unor artiști CRS și să țină un scurt discurs.

Se pare că Harry se concentrează pe proiectele sale filantropice, în timp ce soția sa, Meghan, lucrează la brandul ei de lifestyle, As Ever. Nu se așteaptă însă ca ea să i se alăture în călătoria în Marea Britanie.

Consilieri de rang înalt ai Regelui și ai Ducelui au fost fotografiați împreună la Londra în iulie anul acesta, ceea ce s-a considerat a fi un prim pas către deschiderea canalelor de comunicare între cele două părți.

Dar, după cum se știe, Harry a formulat acuzații repetate la adresa Regelui, Reginei, prințului moștenitor William și soției sale Kate în interviul său cu Oprah, în documentarul Netflix și în memoriile sale, intitulate „Spare”.

Însă apoi și-a exprimat speranțele pentru o „împăcare” cu familia sa, într-un interviu acordat BBC în luna mai. Interviul a avut loc în urma unei bătălii judiciare privind securitatea sa în Marea Britanie, care a fost modificat după ce cuplul a renunțat la poziția de de membri al Familiei Regale.