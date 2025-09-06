Monden Fanii familiei regale, convinși că prințesa Kate poartă perucă: Se vede clar că nu e părul ei







Fanii lui Kate Middleton spun că aceasta ar purta perucă în toate aparițiile publice. În ultimele zile, noua ei imagine a atras atenția și a stârnit discuții aprinse pe internet. Joi, la Londra, prințesa de Wales a impresionat cu o coafură diferită: părul era vizibil mai lung și mai creț, iar culoarea era complet diferită față de cea pe care obișnuia să o poarte în trecut.

Partenera lui William a sosit la Muzeul de Istorie Naturală, unde s-a întâlnit cu zeci de copii. Astfel, Kate a petrecut timp alături de cei mici în grădinile recent amenajate. Aceasta a fost prima apariție publică oficială a cuplului după vacanța de vară.

Noua eu coafură a atras atenția presei internaționale. În acest sens, publicațiile au scris că prințesa a optat pentru o nuanță mai caldă. De asemenea, mulți internauții au susținut că aceasta ar fi apelat la o perucă.

„Kate a optat pentru blond auriu. Dacă te uiți cu atenție, se vede clar că nu este părul ei. Prințesa poartă o perucă. Tratamentul împotriva cancerului i-a subțiat firul de păr. Purtarea unei peruci pare o alegere bună pentru moment, având în vedere că poate avea suficient timp să se recupereze și să revină la imaginea de altădată”, a scris o fană pe internet.

La sfârșitul lunii august, în timpul unei vizite la biserică, la reședința regală de la Balmoral, prințesa a lăsat să se observe noua nuanță. The Times a descris-o ca „bronde”, un amestec subtil între blond și brunet, obținut printr-o ușoară decolorare a părului natural.

În martie 2024, publicul a fost surprins de anunțul diagnosticului de cancer al lui Kate. După aproape un an de absență din viața publică, prințesa a revenit la începutul lui 2025, declarând că a încheiat chimioterapia și se află în remisie.

Prima sa apariție oficială după această perioadă a avut loc în iulie, la turneul de tenis de la Wimbledon, alături de familie, iar aspectul ei fizic a stârnit îngrijorare.

După primele apariții din perioada respectivă, fanii au susținut că partenera lui William ar fi „dureros de slabă”.

„Este clar că nu se simte bine. Perioada dificilă prin care a trecut și tratamentul de chimioterapie au lăsat urme adânci. Acum, lipsa masei musculare și schimbarea siluetei atletice care o caracteriza sunt vizibile”, spunea o sursă apropiată a familiei regale.