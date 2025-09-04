International Meghan, nemulțumită de ciorapii pe care trebuia să-i poarte în Familia Regală







Meghan Markle a readus în atenția publicului tensiunile trăite în perioada petrecută la Casa Regală, dezvăluind într-un interviu recent că nu s-a simțit ea însăși atunci când era obligată să poarte ciorapi-chiloți (dresuri) la angajamentele oficiale, potrivit New York Post.

Declarațiile ducesei vin în contextul promovării celui de-al doilea sezon al serialului său de pe Netflix și readuc în discuție diferențele dintre libertatea personală și rigorile protocolului regal.

În dialogul acordat jurnalistei Emily Chang de la Bloomberg, Meghan Markle a explicat că simțea presiunea de a respecta regulile stricte ale vestimentației regale.

„Trebuia să port mereu dresuri de culoarea pielii și asta nu reflecta cine sunt eu. Mi se părea inautentic”, a afirmat ducesa de Sussex.

Fosta actriță a precizat că acest detaliu aparent minor simbolizează de fapt lipsa de libertate din acea perioadă.

Ea a făcut o paralelă între prezent, unde spune că se simte liberă să se exprime așa cum dorește, și trecut, când se simțea constrânsă să urmeze un cod vestimentar impus.

Declarațiile sale vin la patru ani după ce, alături de soțul său, Prințul Harry, a renunțat la statutul de membru senior al familiei regale și s-a mutat în Statele Unite.

Interviul acordat Bloomberg a coincis cu lansarea celui de-al doilea sezon al serialului „With Love, Meghan” pe platforma Netflix.

Noul capitol al producției urmărește același format de lifestyle ca primul, cu episoade dedicate hobby-urilor casnice, artei de a găzdui prieteni și conversațiilor cu diverse vedete, printre care Chrissy Teigen și Tan France.

Totuși, reacțiile criticilor britanici nu au întârziat să apară. Publicații precum The Telegraph și The Times au acuzat producția de „superficialitate” și „lipsă de autenticitate”.

De asemenea, The Sun a catalogat serialul drept „prea autoindulgent”, în timp ce The Guardian a descris episoadele drept „forțate și artificiale”.

Chiar și chef-ul Jameson Stocks, care a gătit anterior pentru familia regală, a declarat că seria i se pare lipsită de consistență și a sugerat ca ducesa să revină la actorie.

Afirmațiile lui Meghan Markle depășesc simpla discuție despre vestimentație și reînvie dezbaterea privind rigiditatea vieții regale. Pentru mulți susținători ai monarhiei, critica sa poate fi percepută ca o nouă distanțare de tradițiile britanice.

Pentru alții, reprezintă un exemplu de curaj în fața presiunilor instituționale.

Declarația despre „dresurile obligatorii” se încadrează într-un discurs mai larg despre autenticitate și libertatea de exprimare, teme centrale atât în interviurile ducesei, cât și în proiectele sale mediatice.

În același timp, ea evidențiază contrastul dintre viața de la Palatul Buckingham și noua etapă trăită în California, unde Meghan și Harry își construiesc brandul personal prin Netflix și alte colaborări.

Impactul mediatic al acestor declarații nu este de neglijat: pentru susținătorii familiei regale britanice, astfel de afirmații sporesc tensiunile transatlantice, în timp ce pentru publicul american accentuează imaginea unei femei care a ales independența în locul conformismului.