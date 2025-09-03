Monden Meghan Markle, făcută praf de critici. „With Love, Meghan” ratează Top 10 la debutul sezonului pe Netflix







Sezonul al doilea al emisiunii de lifestyle With Love, Meghan (opt episoade), nu a intrat în Top 10 global Netflix. Acesta a fost lansat în săptămâna 25–31 august. Bineînțeles că a urmat un atac consistent al presei.

Pe Netflix, locul 10 a fost ocupat atunci de miniseria Untamed cu 2,1 milioane de vizionări. Ceea ce indică faptul că audiența noului sezon al programului prezentat de Meghan Markle a fost sub acest prag. Potrivit Forbes, debutul a însemnat cel puțin cu 500.000 de vizionări mai puțin decât sezonul 1 în prima săptămână (2,6 milioane în martie).

Prăbușirea în topuri a venit pe fondul unui val de cronici negative în presa britanică și americană. The Times a sintetizat percepția critică notând că emisiunea „ocupă zona în care irelevantul se întâlnește cu intolerabilul”. În timp ce alte publicații au remarcat lipsa de direcție editorială și repetitivitatea formatului.

With Love, Meghan este un serial de lifestyle în care vedeta este Meghan, Ducesa de Sussex. Ea își invită prietenii și invitați celebri într-o reședință din California. Pentru a împărtăși rețete ușor de urmat, idei de grădinărit, trucuri de aranjare a mesei și mici proiecte pentru a da petreceri acasă cu relaxare și stil.

Fiecare episod pornește de la o temă (de la brunchuri și seri în grădină, la mici ateliere de cadouri). Combină conversații lejere cu demonstrații practice „pas cu pas”.

Sezonul 2 păstrează aceeași formulă, dar aduce un nou val de invitați. De la vedete din gastronomie și entertainment la creatori și antrenori — cu apariții anunțate precum Chrissy Teigen, Tan France, David Chang sau Jay Shetty. Accentul rămâne pe preparate accesibile, „how-to”-uri rapide. Dar și gesturi de ospitalitate care pot fi făcute de oricine.

În contrast, sezonul inaugural a prins în Top 10 global la o săptămână de la lansare, cu 2,6 milioane de vizionări și 12,6 milioane de ore urmărite (perioada 3–9 martie). Iar în raportul de engagement publicat de Netflix la 17 iulie, With Love, Meghan a acumulat 5,3 milioane de vizionări în primul semestru din 2025. Semn că, dincolo de startul modest, titlul a menținut un public de nișă.

Cu două săptămâni înainte de lansarea sezonului 2, Netflix și Archewell Productions (compania Ducilor de Sussex) au anunțat prelungirea colaborării. Însă într-un cadru diferit de contractul din 2020: parteneriat „first-look”, în care platforma decide de la caz la caz ce proiecte preia sau respinge. Presa americană a relatat că înțelegerea este mai „cumpătată” decât acordul precedent. Alături de o selecție mai strictă a proiectelor.

Netflix nu a comunicat încă date complete pentru titlurile din afara Top 10 săptămânal, astfel că evoluția With Love, Meghan va deveni clară abia în următoarele rapoarte. Între timp, publicații de lifestyle notează că în iarnă este planificat un special de sărbători sub umbrela francizei. Ceea ce ar putea testa din nou interesul publicului pentru format.