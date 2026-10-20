Borcanele cu gogoșari umpluți sunt nelipsiți din cămările multor români, însă o combinație mai puțin obișnuită poate transforma rețeta clasică într-un preparat aparte.

Vinetele, conopida și usturoiul sunt completate de boabe de struguri, care adaugă o notă dulce-acrișoară murăturilor pregătite pentru iarnă.

Rețeta este potrivită pentru luna octombrie, când gogoșarii și strugurii se găsesc încă în piețe, iar gospodăriile pregătesc conservele pentru sezonul rece.

Pentru un borcan mare sau câteva borcane mai mici sunt necesare:

6-8 gogoșari potriviți ca mărime;

o vânătă mare;

aproximativ 300 g de conopidă;

3-4 căței de usturoi;

un ciorchine mic de struguri cu boabe ferme;

ulei pentru călirea vinetelor;

sare, boabe de piper și foi de dafin;

oțet, apă și sare pentru lichidul de murare.

Mai întâi, gogoșarii se spală, se curăță de cotoare și semințe, apoi se lasă la scurs. Vânăta se taie cubulețe și se călește într-o cantitate mică de ulei, până când se înmoaie. Conopida se desface în buchețele mici, iar usturoiul se toacă.

Vinetele răcite se amestecă apoi cu bucățile de conopidă și usturoiul. Cu această compoziție se umplu gogoșarii, adăugând în fiecare și câteva boabe de struguri. Acestea vor oferi o aromă fructată, diferită de cea a murăturilor obișnuite.

Gogoșarii se așază în borcane curate, alături de boabe de piper și foi de dafin. Se toarnă deasupra lichidul de murare preparat din apă, oțet și sare, folosind proporțiile unei rețete verificate pentru conservare sigură.

Borcanele se închid și se păstrează conform metodei de conservare alese.

Combinația dintre vinete, conopidă și struguri oferă o alternativă interesantă la umpluturile clasice. Rezultatul este o murătură cu gust complex, în care dulceața discretă a strugurilor contrastează cu aciditatea oțetului și aroma usturoiului.

Important: Pentru păstrare îndelungată la temperatura camerei, folosește o rețetă de conservare testată, cu proporții precise de oțet și tratament termic adecvat. Nu improviza aciditatea lichidului de murare.