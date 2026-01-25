Social

Cel mai scump vin din lume. Costă o mică avere și e băut de miliardari

Cel mai scump vin din lume. Costă o mică avere și e băut de miliardariSursa foto: Arhiva EVZ
Când vine vorba despre vin, cel mai scump sortiment ajunge la un preț exorbitant, pe care doar cei mai înstăriți oameni și-l permit. De la Domaine Leroy, Leroy Musigny Grand Cru este cel mai exclusivist, cu un preț de peste 25.000 de euro o sticlă, conform vinepair.com.

Cel mai scump vin din lume. Costă o mică avere și e băut de miliardari

Grand Cru Pinot Noir provine e pe o suprafață de viță de vie de doar 0,27 hectare, ce e răspândită pe patru parcele din legendara zonă viticolă Musigny din Côte de Nuits din Burgundia (Franța). În ultimele 12 luni, prețul mediu global de vânzare cu amănuntul al vinului a explodat. Și a crescut cu peste 40%.

Zone viticole exclusiviste

Pe de altă parte, Bâtard-Montrachet Grand Cru de la Domaine d’Auvenay este cel mai scump Chardonnay din lume. Toți strugurii provin din Bâtard-Montrachet, o podgorie de prestigiu, Grand Cru, de 30 de acri din Côte de Beaune, situată între satele Puligny-Montrachet și Chassagne-Montrachet. Prețul mediu este de 18.953 de euro.

Sursa foto: Vinurile Moldovei

Domaine de la Romanée-Conti (RDC), din Burgundia, produce atât Pinot Noir, cât și Chardonnay. Sortimentele de vin roșu sunt mai scumpe decât cele albe. Aici, celebru a devenit Pinot Noir unul dintre cele mai rafinate vinuri din lume, obținut de la o viță de vie cu o vechime medie de aproximativ 50 de ani, crescând și mai mult costul pe sticlă. Preț mediu:  20.000 de euro este prețul mediu.

18.500 de euro pentru o sticlă

Burgundy alb de la Domaine d’Auvenay este produs din struguri cultivați într-unul dintre cele mai restrâmnse zone viticole din Franța, Criots-Bâtard-Montrachet, de doar patru pogoane. Podgoria Grand Cru este singura situată în întregime în limitele comunei Chassagne-Montrachet și are un sol brun, bogat în calcar, cunoscut pentru cultivarea unora dintre cele mai bune Chardonnay din lume.

Scara minusculă de producție crește vertiginos costul uneisingure sticle, pentru cei care își permit trebuie să plătească o sumă de aproximativ 18.500 de euro.

 

 

 

