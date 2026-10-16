Prințesa de Wales, Kate Middleton, a inițiat un proiect de cercetare care va analiza influența naturii asupra dezvoltării emoționale și sociale a bebelușilor și copiilor mici. Studiul va fi realizat de Centrul pentru Copilăria Timpurie al Fundației Regale și urmărește să identifice modalitățile prin care cei mici pot beneficia mai mult de timpul petrecut în aer liber.

Inițiativa este susținută și de Prințul William, care manifestă un interes deosebit pentru acest proiect. Kate își dorește ca rezultatele cercetării să contribuie la crearea unor medii care să le ofere copiilor acces mai ușor la natură încă din primii ani de viață.

Prințesa de Wales consideră că mediul natural poate avea un rol important în dezvoltarea copiilor, motiv pentru care noul studiu va analiza felul în care experiențele în aer liber pot susține formarea abilităților sociale și emoționale.

Kate a promovat în repetate rânduri beneficiile apropierii de natură, inclusiv în perioada în care a urmat tratamentul pentru cancer. Recent, aceasta a vorbit despre importanța activităților în aer liber și a creativității pentru dezvoltarea unor calități umane.

„Petrecând timp în natură sau fiind creativi, putem cultiva chiar abilitățile și emoțiile care nu pot fi digitalizate: conștientizarea, empatia, umilința și, mai presus de toate, iubirea”, a scris Prințesa de Wales.

Într-un mesaj video filmat în Cornwall, cu ocazia anunțării proiectului, Kate a vorbit despre dovezile științifice care evidențiază legătura dintre natură și starea de bine a oamenilor.

„Noi cercetări științifice arată din ce în ce mai mult cât de importantă este natura pentru bunăstarea noastră psihologică și fiziologică”, a spus aceasta.

Prințesa a atras atenția și asupra influenței tot mai mari a tehnologiei în viața de zi cu zi, subliniind necesitatea de a păstra timp pentru activitățile desfășurate în mijlocul naturii.

„Natura este un mediu extraordinar pentru noi toți și, în această eră digitală, condusă de tehnologie, petrecerea timpului de calitate în aer liber nu a fost niciodată mai importantă”, a continuat Prințesa de Wales.

Cercetarea coordonată de Centrul pentru Copilăria Timpurie al Fundației Regale va urmări să stabilească felul în care mediul natural, creativitatea și relațiile interumane pot contribui la dezvoltarea sănătoasă a bebelușilor și a copiilor mici.

„Are ca scop explorarea modului în care natura, creativitatea și relațiile pot sprijini cel mai bine dezvoltarea sănătoasă a bebelușilor și copiilor mici”, a explicat Kate.