Jennifer Lawrence s-a certat cu fanii. Comentariile negative care au deranjat-o

Jennifer Lawrence, una dintre cele mai populare actrițe de la Hollywood, a surprins din nou publicul cu o dezvăluire neașteptată. Deși nu are conturi oficiale pe rețelele sociale și s-a ținut mereu la distanță de atmosfera adesea toxică din online, vedeta a recunoscut că urmărește îndeaproape ce se spune despre ea printr-un cont fals.

Actrița a povestit cu umor că folosește acest profil anonim în special pentru a urmări trendurile și discuțiile despre celebrități, dar și pentru a interveni atunci când vede comentarii răutăcioase. În stilul ei caracteristic, Jennifer Lawrence a glumit că uneori chiar se „bagă în certuri” cu utilizatorii care distribuie mesaje negative.

„Da, intru în conflicte pe TikTok. Cineva mi-a spus odată: «Câți ani ai? Fă-ți o viață.» A fost genial”, a povestit actrița, vizibil amuzată de situațiile în care ajunge incognito.

Dezvăluirea a stârnit o mulțime de reacții din partea fanilor, care acum se întreabă dacă nu cumva s-au contrazis chiar cu actrița preferată fără să-și dea seama. Jennifer Lawrence a fost mereu sinceră și autoironică, evitând orice imagine de perfecțiune.

Una dintre cele mai mari temeri ale sale a fost întotdeauna presiunea publică, motiv pentru care a preferat să-și păstreze viața personală departe de platformele sociale — chiar dacă asta nu o împiedică să le urmărească discret.

Jennifer Lawrence, născută pe 15 august 1990 în Louisville, Kentucky, este considerată una dintre cele mai influente actrițe ale generației sale. Descoperită de un agent când avea doar 14 ani, fără pregătire formală în actorie, Lawrence a urcat rapid în industria filmului datorită naturaleții și versatilității ei.

Primul ei rol important a venit în drama independentă „Winter’s Bone” (2010), care i-a adus o nominalizare la Oscar la doar 20 de ani, transformând-o într-una dintre cele mai tinere actrițe recunoscute de Academia Americană de Film.

Succesul global a explodat odată cu franciza „The Hunger Games”, unde a interpretat personajul principal, Katniss Everdeen — un rol care i-a consolidat imaginea de actriță puternică și a transformat-o într-un simbol cultural al anilor 2010.