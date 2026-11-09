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Marine Le Pen, declarații la CBS: „Nu există discriminare în Franța”. Ce spune despre rasism și fascism

Marine Le Pen, declarații la CBS: „Nu există discriminare în Franța”. Ce spune despre rasism și fascismsursa: cbsnews
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Din cuprinsul articolului

Marine Le Pen, candidata extremei drepte la președinția Franței, a făcut o serie de declarații controversate în cadrul unui interviu acordat postului american de televiziune CBS. Lidera formațiunii Rassemblement National (RN) a susținut că „nu există discriminare în Franța” și a descris țara drept „cea mai puțin rasistă țară din lume”, informează AFP.

Marine Le Pen, declarații la CBS: „Nu există discriminare în Franța”. Ce spune despre rasism și fascism

În timpul apariției sale la celebra emisiune „60 Minutes”, difuzată în weekend, Marine Le Pen a afirmat că fenomenul imigrației a destabilizat societatea franceză. Totodată, ea a atras atenția asupra faptului că rata șomajului în rândul cetățenilor străini este dublă față de cea înregistrată în rândul francezilor.

Când jurnalistul american a sugerat că această diferență ar putea fi cauzată de discriminare, candidata la președinție a respins categoric ipoteza: „nu, așa ceva nu există (...). Nu, nu există discriminare în Franța”.

Datele oficiale contrazic discursul liderei RN

Afirmațiile făcute de Marine Le Pen sunt însă contrazise de rapoartele instituțiilor de profil din Franța. Conform celei mai recente anchete realizate de Apărătorul Drepturilor, autoritatea franceză responsabilă cu combaterea discriminării – un studiu efectuat în 2024 și dat publicității în decembrie 2025 –, „originea percepută constituie principalul factor de expunere la discriminări în căutarea unui loc de muncă”.

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Mai mult decât atât, diverse campanii de testare desfășurate la nivel național au scos la iveală existența unor practici discriminatorii și pe piața imobiliară, atunci când persoanele de origine străină încearcă să își găsească o locuință. Deși a susținut în fața jurnaliștilor americani că „Franța este cea mai puțin rasistă țară din lume”, potrivit traducerii oferite de CBS, politiciana nu a prezentat niciun studiu comparativ care să îi susțină afirmația.

Franta proteste

Franta proteste. Sursa foto: Captură video

Marine Le Pen respinge acuzațiile de fascism

În cadrul aceluiași interviu, moderatorul american i-a transmis liderei Rassemblement National că, la protestele organizate de liceeni și studenți, se resimte o teamă reală față de o eventuală preluare a puterii de către extrema dreaptă, întrebând-o direct dacă este „fascistă”.

Răspunsul acesteia a fost ferm: „absolut deloc”. Marine Le Pen a ținut să sublinieze poziționarea democratică a partidului său, declarând: „Noi susținem pluralismul politic, nu există elemente de fascism în programul nostru politic”.

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