International Sondaj: mulți tineri francezi n-au auzit de Holocaust







Un sondaj internațional indică un declin abrupt al cunoștințelor despre Holocaust, atestând în schimb ascensiunea globală a contestării și negării Holocaustului. Organizația „Conference on Jewish Material Claims Against Germany” [cu sediul la New York, gestionează negocieri continue cu Germania pentru despăgubiri și retrocedări legate de crimele Holocaustului - n.trad.] a publicat joi un sondaj care evaluează cunoașterea Holocaustului în opt țări: SUA, Regatul Unit, Franța, Austria, Germania, Polonia, Ungaria și România.

Rezultatele lui dezvăluie o tendință mondială îngrijorătoare: declinul cunoașterii datelor elementare despre Holocaust, mai cu seamă printre tineri. 46% din respondenții francezi de 18-29 de ani fie nu auziseră, fie nu erau siguri că auziseră de Holocaust - cea mai ridicată proporție dintre toate țările examinate [conform site-ului oficial al organizației (https://www.claimscon.org/france-study/), cifra reală e de doar 25% - n.trad.]. Rate similare au fost constatate în România (15%), Austria (14%) și Germania (12%).

Foarte mulți tineri nu au auzit de Holocaust

Majoritatea respondenților din toate țările nu știau că numărul evreilor uciși în Holocaust e 6 milioane. Cel puțin 20% din respondenții din șapte dintre țări credeau că numărul e 2 milioane, cei mai mulți având această impresie greșită fiind din România (28%), Ungaria (27%) și Polonia (24%). Aproape 3 milioane din victimele Holocaustului au fost evrei polonezi.

În toate țările investigate o proporție considerabilă a populației nu crede că au fost omorâți 6 milioane de evrei. Respondenții care cred că numărul victimelor nu e corect sau că Holocaustul nici măcar n-a avut loc reprezintă o proporție de 25% în Franța și Austria, 24% în Germania, 23% în Polonia și România, 19% în Ungaria, 17% în Regatul Unit și 16% în SUA.

O altă proporție semnificativă se îndoiește de acuratețea reprezentării istorice a Holocaustului, cu un scepticism maxim în Franța (25%), Austria (25%), Germania (24%) și Polonia (23%). Mulți respondenți se tem că un eveniment similar Holocaustului s-ar putea petrece din nou, cei mai îngrijorați fiind americanii (76%), urmați de britanici (69%) și francezi (63%).

Datele sondajului

Cerându-li-se să numească un lagăr de concentrare sau ghetou înființat de naziști, 26% din respondenți n-au fost capabili s-o facă. În SUA cifra ajunge chiar la 48%. Auschwitz-Birkenau, eliberat acum 80 de ani, e situl cel mai cunoscut. Negarea și distorsionarea Holocaustului sunt și ele prevalente în rezultate. În Ungaria 45% din respondenți au observat personal negarea Holocaustului, urmând SUA cu 44% și Franța cu 38%. Distorsionarea a fost întâlnită de 49% din americani, 47% din ungari, 44% din francezi și 44% din germani.

Gideon Taylor, președintele Conferinței, a declarat: „Lacunele alarmante din cunoașterea despre Holocaust, mai ales printre generațiile mai tinere, subliniază necesitatea urgentă a unei educații mai eficiente. E profund îngrijorător că atât de mulți adulți nu cunosc date elementare, cum ar fi aceea că 6 milioane de evrei au fost omorâți. La fel de tulburătoare e și convingerea larg răspândită că un genocid precum Holocaustul se poate întâmpla din nou”.

Președintele Yad Vashem, Dani Dayan, a adăugat și el: „Rezultatele sondajului sunt tulburătoare, mai ales acelea din țările în care s-au petrecut atrocități naziste. Totuși, disponibilitatea de a ameliora educația despre Holocaust e încurajatoare. Yad Vashem e angajat în vederea extinderii colaborării cu guverne și organizații pentru a aborda noi audiențe, în special generația mai tânără”. Vicepreședinta din Israel a Conferinței, Tziona Koenig-Yair, a subliniat: „În calitate de israelieni profund conectați la comemorarea Holocaustului, e alarmant să-i vezi pe tinerii de pe mapamond tot mai neștiutori în privința evenimentelor și implicațiilor acestuia. Fapt care ilustrează necesitatea crucială de a se investi în educația despre Holocaust pentru a ne asigura că astfel de atrocități nu se vor mai repeta niciodată”.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA/ ynetnews.com