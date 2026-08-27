Negocierile pentru stabilirea resurselor financiare ale Uniunii Europene au intrat într-o fază critică, pe fondul unor divergențe majore între statele membre. Șase țări din blocul comunitar, care au statutul de contribuabili neti întrucât plătesc la bugetul central mai mult decât primesc, s-au reunit pentru a solicita o reducere substanțială a propunerii financiare pe termen lung înaintate de Comisia Europeană. Această mutare stabilește un front comun ferm într-un moment decisiv al convorbirilor diplomatice, anunță Reuters.

Germania, Danemarca, Țările de Jos, Austria, Finlanda și Suedia au emis o poziție oficială prin care susțin că planul financiar în valoare de aproape 2.000 de miliarde de euro pentru intervalul 2028-2034 este excesiv. Reuniunea desfășurată joi la Berlin a fost găzduită de cancelarul Friedrich Merz, care i-a primit pe liderii guvernelor din celelalte cinci țări partenere pentru a-și alinia strategiile. Obiectivul liderilor comunitari este de a ajunge la un consens asupra planului bugetar până la finalul acestui an.

Liderii celor șase națiuni au subliniat că rigorile financiare aplicate la nivel național trebuie să se reflecte și în gestionarea resurselor de la Bruxelles.

„Într-un moment în care practic toate statele membre trec printr-un proces dureros de consolidare fiscală, bugetul UE nu poate face excepție”, au transmis cele șase țări într-o declarație comună.

În viziunea reprezentanților celor șase state, ajustarea cheltuielilor reprezintă o urgență pentru sustenabilitatea financiară a Uniunii. „Uniunea Europeană trebuie să facă alegeri clare și să își redefinească prioritățile în cadrul bugetului, la fel cum facem și noi la nivel național”, au adăugat acestea.

Demersul colectiv vine în completarea inițiativelor anterioare ale Berlinului. În cursul lunii iunie, autoritățile germane au lansat propunerea de a diminua cadrul financiar cu aproximativ 400 de miliarde de euro, punctând că varianta actuală depășește posibilitățile sustenabile de finanțare.

Cadru Financiar Multianual generează de fiecare dată dezbateri aprinse între cele 27 de țări membre. Punctele de fricțiune principale rămân alocările destinate Politicii Agricole Comune și fondurile de coeziune alocate pentru dezvoltarea regiunilor mai puțin avansate economic. Pentru ca noul buget să intre în vigoare, este nevoie de votul favorabil exprimat în unanimitate de toate guvernele din UE.

În paralel cu aceste runde de discuții, președintele Consiliului European, Antonio Costa, derulează o serie de vizite în capitalele statelor membre pentru a tona terenul și a facilita obținerea unui compromis politic.