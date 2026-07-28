Guvernul Republicii Moldova a instituit marți, 28 iulie, starea de alertă în sectorul energetic și starea de alertă în sectorul hidrologic, în timpul unei ședințe de urgență convocate de premierul Vasile Tofan, potrivit cotidianul.md.

Măsurile au fost adoptate pentru a preveni apariția unui deficit de carburanți, în special de motorină, într-o perioadă esențială pentru agricultură.

Potrivit premierului, decizia vine în contextul unei combinații de factori externi care au afectat lanțurile regionale de aprovizionare: întreruperile exporturilor de țiței prin portul rusesc Novorossiisk, conflictul din Orientul Mijlociu și nivelul scăzut al Dunării, care îngreunează transportul combustibilului pe cale fluvială.

La începutul ședinței Executivului, premierul Vasile Tofan a precizat că instituirea celor două stări de alertă are un caracter preventiv și urmărește menținerea aprovizionării cu motorină.

„Introducem starea de alertă nu pentru a crea panică, ci pentru a gestiona situația proactiv și pentru a ne asigura că piața are motorină”, a declarat premierul.

Tofan a explicat că aproximativ 80% din exporturile de petrol ale Kazahstanului tranzitează terminalul de la Novorossiisk, iar acest țiței reprezintă principala sursă de alimentare pentru rafinăria Petromidia din România, unul dintre cei mai importanți furnizori de motorină pentru regiune.

În paralel, tensiunile din Orientul Mijlociu au influențat piața internațională a petrolului, determinând creșterea cotațiilor, care au depășit temporar pragul de 100 de dolari pe baril înainte de a reveni sub nivelul de 90 de dolari.

Executivul de la Chișinău a arătat că problemele logistice sunt amplificate de situația hidrologică din regiune.

Nivelul redus al Dunării împiedică încărcarea completă a barjelor care transportă combustibil spre portul Giurgiulești, principala poartă de intrare pentru importurile de produse petroliere în Republica Moldova.

În aceste condiții, autoritățile încearcă să evite perturbarea aprovizionării în plin sezon agricol, când consumul de motorină este ridicat.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a explicat că Republica Moldova importă aproape integral carburanții din România.

Potrivit acestuia, aproximativ:

99% din benzină provine din rafinăriile românești; 70% din motorină este importată din România; 70% din gazul petrolier lichefiat provine tot de pe piața românească; 100% din kerosenul utilizat în aviație este importat din România.

Oficialul a precizat că rafinăria Petromidia, operată de Rompetrol și alimentată exclusiv cu țiței kazah, a fost afectată indirect de întreruperile exporturilor prin Novorossiisk.

Potrivit datelor prezentate de ministru, luni existau deja 53 de stații de alimentare din Republica Moldova care nu mai aveau motorină disponibilă.

Ministerul Energiei analizează posibilitatea aprovizionării din alte rafinării din regiune, inclusiv cele de la Izmit și Izmir, din Turcia, precum și rafinăria de la Burgas, în Bulgaria.

Totuși, Junghietu a avertizat că reluarea fluxurilor normale de țiței din Kazahstan va necesita timp. Chiar dacă autoritățile kazahe au anunțat reluarea exporturilor, sunt necesare aproximativ cinci până la șapte zile pentru ca primul transport să ajungă la Oil Terminal Constanța, iar rafinăria Petromidia va avea nevoie de încă câteva zile pentru revenirea la capacitate normală.

Premierul Vasile Tofan a afirmat că Executivul intenționează să păstreze actualul mecanism de reglementare a prețurilor la carburanți.

Potrivit acestuia, prețul maxim al motorinei este calculat zilnic de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), pe baza cotațiilor internaționale, la care se adaugă accizele, TVA și o marjă reglementată pentru importatori.

La data de 27 iulie, prețul maxim al motorinei era de 30,71 lei moldovenești pe litru. Premierul a susținut că acest sistem permite menținerea unuia dintre cele mai mici prețuri din regiune, însă poate reduce atractivitatea pieței moldovenești pentru importatori în perioadele de deficit regional, când carburanții sunt direcționați către piețe cu prețuri mai ridicate.