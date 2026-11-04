Atacul informatic care a afectat Binance, cea mai mare platformă de tranzacționare a criptomonedelor din lume, a fost pregătit timp de mai multe luni. Hackerii au folosit interviuri false de angajare, programe malițioase și instrumente interne de inteligență artificială pentru a compromite sistemele companiei, a declarat marți codirectorul general Richard Teng, potrivit CNBC.

Potrivit acestuia, atacul din 29 octombrie nu a fost rezultatul unei singure vulnerabilități sau al compromiterii unui laptop, ci o operațiune complexă, desfășurată în mai multe etape. Atacatorii au obținut treptat acces la infrastructura responsabilă de gestionarea portofelelor digitale ale Binance.

În iunie, hackerii au creat o versiune falsificată a unui instrument destinat dezvoltatorilor și au convins un inginer Binance să o instaleze. Potrivit unui raport de securitate publicat marți de companie, angajatul a descărcat o versiune compromisă a sistemului de instalare Homebrew, în timp ce încerca să instaleze un instrument de programare bazat pe inteligență artificială.

Binance a identificat activitatea suspectă, a înlocuit dispozitivul angajatului și a modificat datele de autentificare. Cu toate acestea, atacatorii obținuseră deja informații despre responsabilitățile acestuia și despre colegii săi din echipa care gestiona infrastructura portofelelor digitale.

În septembrie, atacatorii au adoptat o altă metodă. Aceștia s-au prezentat drept recrutori și au organizat mai multe interviuri false cu un alt inginer al companiei.

Un exercițiu de programare inclus în procesul de recrutare conținea software malițios, conceput pentru a evita detectarea de către sistemele de securitate. Ulterior, hackerii au reușit să compromită instrumentele interne de inteligență artificială și să obțină acces la sistemul care autoriza tranzacțiile din portofelele Binance.

Richard Teng a anunțat că platforma a reconstituit deja rezervele corespunzătoare unui procent de 98% din activele afectate, evaluate la 6,34 miliarde de dolari. Compania continuă să achiziționeze activele rămase, care au o lichiditate mai redusă.

Refacerea rezervelor a fost finanțată din resursele proprii ale Binance. Această operațiune nu înseamnă că fondurile sustrase au fost recuperate de la atacatori.

Binance și partenerii săi din industria criptomonedelor, printre care Tether, Circle și Ripple, au reușit să blocheze aproximativ 3 miliarde de dolari în active digitale.

O parte din fondurile sustrase continuă însă să circule prin rețele utilizate pentru spălarea banilor. FBI a atribuit atacul unor hackeri nord-coreeni asociați grupării TraderTraitor. Richard Teng nu a făcut personal această atribuire.

Compania a reconstruit sistemul de portofele afectat și instrumentul intern de inteligență artificială, a înlocuit dispozitivele compromise și a invalidat datele de autentificare.

De asemenea, Binance a extins verificările de securitate asupra echipamentelor utilizate de angajați și a apelat la un expert independent pentru evaluarea măsurilor adoptate.

Platforma continuă să colaboreze cu autoritățile pentru identificarea și blocarea fondurilor furate.