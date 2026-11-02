Biroul Federal de Investigații (FBI) a atribuit hackerilor nord-coreeni furtul de miliarde de dolari de pe platforma de criptomonede Binance, într-un atac desfășurat în doar câteva minute și considerat cel mai mare jaf din istoria criptomonedelor.

Într-un comunicat publicat sâmbătă, FBI a precizat că atacul din această săptămână a fost legat de activități cibernetice rău intenționate desfășurate de un grup cunoscut sub numele de TraderTraitor. Aceiași hackeri au fost indicați și în cazul atacului asupra platformei Bybit, de anul trecut, în urma căruia au fost furate criptomonede în valoare de 1,5 miliarde de dolari, potrivit AFP.

FBI-ul a solicitat platformelor de tranzacționare a criptomonedelor, companiilor care analizează tranzacțiile din blockchain și altor entități din domeniu să blocheze transferurile asociate unor adrese digitale identificate de anchetatori.

Măsura urmărește să împiedice spălarea banilor și ascunderea provenienței fondurilor furate.

Potrivit investigației, gruparea TraderTraitor a convertit activele sustrase în principal în ethereum, una dintre cele mai cunoscute criptomonede. FBI se așteaptă ca hackerii să încerce în continuare să transfere fondurile prin intermediul platformelor de finanțe descentralizate (DeFi) și al serviciilor de schimb instantaneu de criptomonede.

Președintele Donald Trump a declarat sâmbătă seara că anchetatorii nu au stabilit încă, în opinia sa, dacă Coreea de Nord s-a aflat în spatele atacului.

Întrebat de jurnaliști despre acest caz în timpul unei petreceri de Halloween organizate la reședința sa din Mar-a-Lago, Florida, Trump a spus că nu este îngrijorat și că autoritățile încă analizează situația.

„Nu sunt îngrijorat. Învățăm despre acest caz. Nu știm dacă este Coreea de Nord”, a afirmat președintele american. El a adăugat însă că ancheta ar putea stabili ulterior implicarea acestei țări.

Ari Redbord, expert în domeniul criptomonedelor și director pentru politici publice la compania de analiză blockchain TRM Labs, estimează că atacatorii ar putea împărți activele furate în sume mai mici și ar putea încerca să le transfere prin platforme de schimb de dimensiuni reduse, pentru a evita detectarea tranzacțiilor.

Procesul de spălare a banilor ar putea dura mai multe luni, a explicat acesta.

„Este un jaf bancar, în acest caz, la viteza internetului”, a declarat Redbord. El a subliniat însă că tranzacțiile pot fi urmărite în timp real, ceea ce permite autorităților să construiască dosare de anchetă, să întrerupă transferurile și să recupereze fondurile.

Expertul a descris lupta dintre hackeri și anchetatori drept „un joc de-a șoarecele și pisica”.