Economie

Binance reia retragerile de criptomonede după atacul informatic de 6,3 miliarde de dolari

Binance reia retragerile de criptomonede după atacul informatic de 6,3 miliarde de dolariAtac cibernetic. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Binance, cea mai mare platformă de tranzacționare a criptomonedelor din lume, a reluat treptat retragerile de bitcoin și alte active digitale, după un atac informatic estimat la aproximativ 6,3 miliarde de dolari, potrivit CNBC. FBI atribuie operațiunea hackerilor nord-coreeni, în timp ce compania susține că a refăcut acoperirea pentru aproximativ 90% din fondurile afectate.

Binance reia retragerile de criptomonede

Binance a anunțat duminică reluarea retragerilor de criptomonede, după ce suspendase temporar operațiunile pentru verificări de securitate. Procesul de redeschidere a serviciilor se desfășoară etapizat: inițial au fost permise retragerile prin rețeaua Bitcoin, apoi au fost restabilite și cele prin Ethereum și BNB Smart Chain.

Compania a precizat că a refăcut acoperirea cu active pentru aproximativ 90% din criptomonedele sustrase. Cele mai importante zece active afectate, printre care bitcoin, ether, USDT, BNB și solana, beneficiază de acoperire integrală. Restul de 10% reprezintă tokenuri cu lichiditate mai redusă.

Această acoperire nu înseamnă însă că fondurile au fost recuperate de la atacatori. Pentru compensarea pierderilor, Binance folosește resurse din fondul de urgență Secure Asset Fund for Users (SAFU), fondul de asigurare pentru tranzacțiile futures și propriile rezerve financiare. Platforma afirmă că utilizatorii nu vor suporta pierderile și că va continua să achiziționeze active până la refacerea integrală a acoperirii.

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FBI indică hackeri nord-coreeni

Biroul Federal de Investigații din SUA a identificat Coreea de Nord drept responsabilă pentru atac. Într-un comunicat publicat sâmbătă seara, instituția a precizat că hackerii au început să transforme criptomonedele furate în ether, pentru a facilita transferurile și ascunderea provenienței banilor.

Binance

Sursa foto: binance.com

Autoritățile americane avertizează că activele ar putea trece prin operațiuni suplimentare de spălare a banilor.

Anterior, compania de analiză blockchain TRM Labs identificase asemănări între acest atac și alte furturi majore asociate unor grupări nord-coreene, inclusiv cele care au vizat platformele Bybit și KelpDAO.

Cum au reușit hackerii să intre în sistemul Binance

Metoda exactă folosită pentru compromiterea sistemelor Binance nu a fost stabilită public. Compania a menționat inițial posibilitatea compromiterii laptopului unui inginer DevOps, însă codirectorul general Richard Teng a precizat ulterior că atacul a fost mai complex decât simpla folosire neautorizată a accesului unui angajat.

Deși retragerile au fost reluate, ancheta și eforturile de recuperare a criptomonedelor continuă.

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