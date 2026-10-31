Binance a reușit să înlocuiască 90% din activele digitale furate în urma atacului informatic de aproximativ 6,3 miliarde de dolari, folosind fonduri proprii pentru a răscumpăra tokenurile pierdute, potrivit Reuters.

Cea mai mare platformă de tranzacționare a criptomonedelor din lume a anunțat că își asumă și acoperirea diferenței de 10%, formată din active mai puțin lichide, care pot necesita mai mult timp pentru achiziție.

Anunțul a fost făcut sâmbătă, 31 octombrie 2026, de Richard Teng, co-director executiv al Binance, printr-un mesaj publicat pe platforma X. Compania susține că utilizatorii nu vor suporta pierderile financiare provocate de incident și că retragerile de fonduri ar putea fi reluate duminică, 1 noiembrie.

Potrivit informațiilor publicate de Reuters, Binance a folosit resurse financiare proprii pentru a cumpăra din nou tokenurile sustrase în urma atacului informatic.

Richard Teng a confirmat că procesul de recuperare a ajuns la 90% și a precizat că platforma va acoperi integral și partea rămasă.

„Am reconstituit deja 90% din activele furate și ne-am angajat să acoperim și restul de 10%. Utilizatorii noștri nu vor suporta impactul financiar al acestui incident”, a transmis Richard Teng pe X.

Diferența rămasă este reprezentată de tokenuri cu lichiditate mai redusă. Acest lucru înseamnă că respectivele active nu pot fi cumpărate la fel de ușor și că procesul de înlocuire poate dura mai mult.

Binance a precizat că a alocat intern aproximativ 6,34 miliarde de dolari din fondurile companiei pentru acoperirea pierderilor.

Pentru a înlocui criptomonedele furate, Binance a utilizat mai multe surse de finanțare. Printre acestea se numără o parte din fondul Secure Asset Fund for Users (SAFU), evaluat la un miliard de dolari, precum și resurse din fondul de asigurare pentru tranzacțiile Futures și din trezoreria proprie a companiei.

Fondul SAFU reprezintă o rezervă destinată protejării utilizatorilor în situații excepționale, inclusiv în cazul unor incidente de securitate.

Decizia de a folosi aceste resurse vine după ce atacul a provocat pierderi importante și a determinat compania să ia măsuri pentru protejarea fondurilor clienților.

Richard Teng a descris incidentul drept un atac complex, care ar fi implicat compromiterea unui laptop și utilizarea unui program malițios conceput pentru ștergerea urmelor activității informatice.

Potrivit declarațiilor sale de vineri, 30 octombrie, aceste metode au îngreunat identificarea și investigarea atacului.

Între timp, compania de analiză blockchain TRM Labs a indicat că în spatele furtului s-ar afla Coreea de Nord. Această atribuire a fost relatată de Reuters, însă investigația incidentului rămâne un element important pentru stabilirea circumstanțelor exacte.

Atacul a avut și efecte asupra pieței criptomonedelor. Prețurile unor active digitale au scăzut vineri, în timp ce Binance a încercat să ofere asigurări utilizatorilor cu privire la siguranța fondurilor păstrate pe platformă.

După incident, Binance a suspendat temporar posibilitatea clienților de a retrage fonduri. Compania a anunțat însă sâmbătă că rămâne în grafic pentru reluarea retragerilor duminică, 1 noiembrie.

Totodată, platforma a realizat o nouă fotografie de verificare a rezervelor, care reflectă activele deținute în conturile sale la ora 00:00 GMT din 31 octombrie.

Procedura face parte din sistemul de verificare Proof of Reserves, prin care utilizatorii pot verifica dacă platforma deține suficiente active pentru a acoperi soldurile clienților.

Binance a precizat că utilizatorii care dețin zece criptomonede și stablecoinuri listate vor putea verifica acoperirea activelor în raport de minimum 1:1, după publicarea integrală a datelor.

Lista include Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), BNB, Solana (SOL), USD Coin (USDC), XRP, USD1, RLUSD și Zcash (ZEC).

Prioritatea imediată a companiei este finalizarea înlocuirii activelor și reluarea operațiunilor de retragere. Binance susține că va acoperi integral prejudiciul, inclusiv partea reprezentată de tokenurile mai greu de achiziționat.

Reluarea retragerilor și publicarea datelor complete privind rezervele vor reprezenta următoarele repere importante pentru utilizatorii platformei, în contextul unuia dintre cele mai mari incidente de securitate din sectorul criptomonedelor.