O amplă operațiune de căutare și salvare este în desfășurare, miercuri dimineață, în Marea Neagră, după ce un remorcher sub pavilion turcesc s-a scufundat în apropierea localității Neptun. La bord se aflau șapte marinari turci, iar intervenția echipelor de salvare este îngreunată de vântul puternic și de marea agitată. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, remorcherul AYAZ BEY a transmis un mesaj internațional de primejdie (MAYDAY) în jurul orei 04:20, după ce a intrat în coliziune cu nava MENTOR, înmatriculată sub pavilion Antigua și Barbuda.

Cele două remorchere, AYAZ BEY și RAMAZAN BEY, efectuau o operațiune de tractare a navei MENTOR, care fusese avariată anterior în apele ucrainene, în apropierea portului Odesa. Destinația transportului era Turcia. Nava remorcată nu avea echipaj la bord.

Conform informațiilor transmise de autorități, în timpul nopții, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, cablurile de remorcare s-au rupt. Acestea au fost ulterior refăcute, însă AYAZ BEY a lovit nava MENTOR și s-a scufundat.

Pentru găsirea și salvarea celor șapte marinari au fost trimise două nave ale Ministerului Afacerilor Interne: una a Poliției de Frontieră – Garda de Coastă și cealaltă a Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

La operațiune participă și nava SAR ARES, aparținând Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM). Coordonarea intervenției este asigurată de Centrul Maritim de Coordonare a Salvării (MRCC).

Autoritățile spun că misiunea se desfășoară în condiții dificile, iar vremea nefavorabilă nu permite, deocamdată, folosirea elicopterelor sau a altor mijloace aeriene.

„Intervenţia se desfăşoară în condiţii deosebit de dificile, din cauza vântului puternic şi a mării foarte agitate, care nu permit, în acest moment, utilizarea mijloacelor aeriene. Prioritatea tuturor structurilor implicate este salvarea vieţilor omeneşti”, a mai transmis MInisterul de Interne.

Operațiunea de căutare și salvare a celor șapte marinari este în desfășurare.