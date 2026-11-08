Plăcinta răsturnată cu mere. Se prepară fără frământarea aluatului

Plăcinta răsturnată cu mere este o alternativă la desertul tradițional, care poate fi pregătită în aproximativ 35 de minute, fără frământarea aluatului. Rețeta presupune folosirea foitajului din comerț și a unui strat de caramel, iar rezultatul este un desert cu fructe moi și o bază crocantă.

Plăcinta răsturnată cu mere se prepară printr-o metodă diferită de cea obișnuită, deoarece ingredientele sunt așezate în tavă în ordine inversă. Merele se pun direct pe hârtia de copt, peste un strat de cremă caramelizată, iar aluatul le acoperă. După coacere, fiecare porție este întoarsă, astfel încât fructele să ajungă deasupra, iar foitajul rumenit să formeze baza desertului.

Preparatul poate fi o alegere potrivită pentru weekend, mai ales pentru persoanele care vor să pregătească un desert de casă fără să petreacă mult timp în bucătărie. În plus, rețeta nu necesită frământarea sau întinderea aluatului, fiind folosit foitaj gata preparat.

Pentru aproximativ opt porții individuale sunt necesare următoarele ingrediente:

320 de grame de aluat foitaj;

un măr mare;

patru linguri de cremă caramelizată de lapte (dulce de leche);

o jumătate de linguriță de scorțișoară;

un ou;

o lingură de zahăr pudră;

înghețată de vanilie, opțional.

Merele trebuie să aibă o consistență fermă, astfel încât feliile să își păstreze forma în timpul coacerii. Fructele se spală, se îndepărtează cotorul și se taie în felii subțiri.

Pentru această rețetă poate fi utilizat aluat foitaj proaspăt sau congelat. Dacă este ales cel congelat, acesta trebuie decongelat conform instrucțiunilor de pe ambalaj înainte de preparare.

Cuptorul se preîncălzește la 200 de grade Celsius sau la 180 de grade dacă este folosită funcția de ventilație.

O tavă se acoperă cu hârtie de copt, iar deasupra se distribuie opt porții de cremă caramelizată de lapte. Fiecare porție se întinde într-o formă dreptunghiulară, lăsând suficient spațiu între ele. Peste cremă se așază feliile de mere, ușor suprapuse, apoi se presară scorțișoara.

Aluatul foitaj se taie în opt bucăți dreptunghiulare, puțin mai mari decât suprafețele ocupate de mere. Bucățile de aluat se așază peste fructe, iar marginile se apasă ușor, astfel încât să acopere umplutura.

La final, foitajul se unge cu ou bătut, pentru a căpăta o culoare aurie în timpul coacerii. Tava se introduce în cuptor pentru aproximativ 20–25 de minute. Plăcinta este gata atunci când aluatul a crescut și s-a rumenit uniform.

Secretul acestei rețete constă în modul în care sunt așezate ingredientele. Spre deosebire de plăcinta tradițională, merele nu sunt puse peste aluat, ci dedesubtul acestuia.

În timpul coacerii, fructele se înmoaie și se combină cu stratul de cremă caramelizată. În același timp, foitajul se umflă și capătă o textură crocantă. După scoaterea tăvii din cuptor, desertul se lasă aproximativ 10 minute să se răcorească. Fiecare porție se întoarce apoi cu ajutorul unei spatule, astfel încât merele caramelizate să rămână la suprafață.

Această etapă trebuie realizată cu atenție, deoarece caramelul poate fi încă fierbinte.

Prin răsturnare, foitajul devine baza desertului, în timp ce merele formează un strat dulce și aromat.

Plăcinta răsturnată cu mere poate fi servită călduță, după ce porțiile au fost scoase din tavă și întoarse. Pentru decor, se poate presăra zahăr pudră, iar cei care preferă un desert mai bogat pot adăuga o cupă de înghețată de vanilie.

O rețetă de tarte răsturnate cu mere și caramel este prezentată și de publicația culinară britanică Good Food. Preparatul necesită aproximativ 10 minute pentru pregătirea ingredientelor și încă 25 de minute pentru coacere, la care se adaugă timpul de răcire.

Unul dintre avantajele acestei variante este că plăcinta poate fi pregătită direct în porții individuale. Astfel, nu mai este necesară tăierea desertului după coacere, iar fiecare bucată păstrează stratul de mere caramelizate și baza de foitaj.

Plăcinta răsturnată cu mere reprezintă, astfel, o alternativă simplă la rețeta clasică, potrivită pentru cei care își doresc un desert cu ingrediente accesibile și o metodă de preparare ușor de urmat.