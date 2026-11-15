Unde vor românii să petreacă sărbătorile de iarnă

Românii au început să își asigure din timp vacanțele de Crăciun și Revelion, iar în unele destinații turistice locurile disponibile sunt tot mai puține. Stațiunile montane, pensiunile din Bucovina și Maramureș, dar și hotelurile care oferă servicii SPA se numără printre opțiunile preferate pentru sărbătorile de iarnă. În unitățile de cazare din portofoliul unui touroperator, gradul de ocupare ajunge deja la 90% pentru Revelion, în timp ce prețurile pentru trei nopți variază de la câteva sute de lei la peste 10.000 de lei.

Vacanțele de iarnă sunt deja în atenția turiștilor români, cu aproximativ o lună și jumătate înainte de Crăciun. Hotelurile și pensiunile din zonele cunoscute pentru peisajele montane, tradițiile locale și petrecerile de Revelion au înregistrat un număr important de rezervări, iar disponibilitatea pentru perioada sărbătorilor continuă să scadă.

Potrivit datelor prezentate pe 10 noiembrie de BIBI Touroperator, aproximativ 75–80% dintre locurile pentru Crăciun și 85–90% dintre cele pentru Revelion sunt deja ocupate în unitățile din portofoliul companiei. Procentele nu reprezintă gradul de ocupare al tuturor hotelurilor și pensiunilor din România, ci situația rezervărilor înregistrate de operatorul turistic.

Interesul se concentrează atât asupra stațiunilor consacrate, precum Poiana Brașov și cele de pe Valea Prahovei, cât și asupra regiunilor în care sărbătorile sunt însoțite de obiceiuri tradiționale, preparate locale și programe speciale pentru turiști.

Stațiunile montane rămân printre cele mai solicitate opțiuni pentru românii care vor să petreacă ultimele zile ale anului departe de casă. Sinaia, Bușteni, Predeal și Poiana Brașov atrag turiști prin oferta de cazare, restaurantele cu programe festive și posibilitățile de petrecere a timpului liber.

Interesul pentru Valea Prahovei este vizibil inclusiv în rezervările pentru minivacanța de Sfântul Andrei și 1 Decembrie. Datele Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova arată că Bușteni și Cheia au înregistrat un grad de ocupare de 90% pentru această perioadă, în timp ce Sinaia a ajuns la 80%, iar Azuga la 70%.

Pentru Revelionul 2027, situația diferă de la o destinație la alta. Valea Doftanei avea deja rezervate 90% dintre locurile monitorizate, Bușteni și Cheia ajungeau la 70%, iar Sinaia și Azuga înregistrau procente de 50%, respectiv 40%. Aceste diferențe arată că nu toate stațiunile se apropie în același ritm de ocuparea completă, iar turiștii care nu și-au făcut încă rezervări pot găsi variante în funcție de destinație și de serviciile dorite.

În Poiana Brașov, prețurile pentru Revelion diferă considerabil. O ofertă de trei nopți la un hotel de trei stele, cu mic dejun, pornește de la aproximativ 1.810 lei pentru două persoane, în timp ce un pachet festiv, într-o cameră Deluxe, poate ajunge la 10.119 lei.

Nu toți turiștii aleg stațiunile montane pentru schi sau petrecerile organizate de hoteluri. Pentru o parte dintre români, sărbătorile de iarnă înseamnă colinde, mese cu preparate tradiționale și obiceiuri păstrate în comunitățile rurale.

Bucovina și Maramureșul se numără printre regiunile care atrag vizitatori datorită acestor experiențe. Pensiunile din zonă propun sejururi ce includ, în funcție de ofertă, mese festive, gastronomie locală și activități dedicate sărbătorilor.

În Bucovina, gradul de ocupare pentru perioada Crăciunului era estimat la aproximativ 75%, în timp ce pentru Revelion rezervările ajunseseră la 90%, potrivit informațiilor publicate la începutul lunii noiembrie.

Prețurile pot varia semnificativ. În oferta analizată de BIBI Touroperator, pachetele de Crăciun din Bucovina pornesc de la 1.156 de lei și pot ajunge la 7.421 de lei, în funcție de serviciile incluse și de unitatea de cazare. Și în Maramureș interesul pentru vacanțele de sărbători este ridicat. În localitatea Breb, unele pensiuni înregistrau un grad de ocupare estimat la 90%, iar un pachet de patru zile pentru două persoane putea ajunge la aproximativ 4.600 de lei, potrivit informațiilor din turismul local.

Pe lângă vacanțele la munte și sejururile în zonele tradiționale, turiștii caută și hoteluri care oferă piscine încălzite, centre de relaxare și programe speciale pentru noaptea dintre ani.

Călimănești-Căciulata se află printre destinațiile luate în calcul de cei care preferă un sejur cu acces la facilități balneare și SPA. În ofertele pentru Revelionul 2027, un pachet de trei nopți care include cină festivă, brunch și acces la AquaTherme ajunge la aproximativ 6.070 de lei pentru două persoane.

O alternativă o reprezintă litoralul românesc. Deși este asociată în principal cu vacanțele de vară, stațiunea Mamaia are și oferte pentru sărbătorile de iarnă.

Un sejur de Revelion poate porni de la 847 de lei pentru trei nopți, cu mic dejun, fără petrecere festivă inclusă. În schimb, un pachet cu muzică live, servicii SPA și program special de Anul Nou ajunge la aproximativ 7.612 lei pentru două persoane. Și Delta Dunării apare în ofertele pentru această perioadă, fiind o opțiune pentru cei care caută liniște, gastronomie locală și un cadru diferit față de stațiunile montane.

Diferențele dintre tarifele practicate de hoteluri și pensiuni sunt importante, mai ales când pachetele includ mese festive, spectacole, acces la SPA sau alte servicii.

Potrivit ofertelor prezentate de BIBI Touroperator, pentru Crăciun, un sejur de trei nopți poate începe de la 566 de lei la Eforie Nord, în timp ce în Bucovina pachetele cu servicii suplimentare ajung la peste 7.400 de lei. Pentru Revelion, prețurile pornesc de la 847 de lei în Mamaia și 851 de lei în Sulina, dar cresc semnificativ în cazul ofertelor care includ petreceri și programe festive.

În Bușteni, un pachet de trei nopți cu mese festive și program artistic este evaluat la aproximativ 5.451 de lei, în timp ce în Maramureș o ofertă de sărbători poate ajunge la 6.696 de lei.

Toate aceste tarife se referă la oferte pentru două persoane, însă condițiile diferă de la un hotel la altul. Un preț mai mic nu include neapărat masa festivă sau accesul la facilitățile suplimentare, motiv pentru care compararea exclusivă a sumelor poate fi înșelătoare.

Creșterea interesului pentru vacanțele de iarnă nu a determinat majorări uniforme de prețuri. Datele agențiilor de turism indică atât reduceri, cât și scumpiri, în funcție de destinație și de tipul pachetului.

La Sinaia, de exemplu, un sejur de Crăciun la un hotel de trei stele, fără masă inclusă, are un tarif de 1.047 de lei, cu aproximativ 13,4% mai mic decât cel din oferta comparabilă publicată în octombrie 2025.

În Poiana Brașov, prețul de pornire pentru trei nopți de Revelion la un hotel de trei stele a coborât de la 2.570 la 1.810 lei, o reducere de aproape 30%. Pe de altă parte, unele pachete festive s-au scumpit. Oferta de Revelion din Poiana Brașov care ajunge la 10.119 lei este cu peste 12% mai mare decât cea din anul precedent.

Diferențe importante sunt și în Predeal, unde un pachet de Revelion la un hotel de patru stele depășește 8.960 de lei pentru o cameră, după o majorare de aproape 27%.

Pentru românii care nu și-au stabilit încă destinația de Crăciun sau Revelion, alegerea unui pachet turistic depinde nu doar de buget, ci și de serviciile incluse. Unele hoteluri comercializează exclusiv cazarea și micul dejun, în timp ce altele propun pachete complete, cu mese festive, programe artistice și acces la facilități de relaxare.

Durata sejurului reprezintă un alt element important. O ofertă pentru trei nopți nu poate fi comparată direct cu una pentru patru sau cinci nopți, chiar dacă prețurile afișate sunt apropiate. De asemenea, turiștii trebuie să verifice politica de anulare, condițiile de plată și eventualele costuri suplimentare pentru copii, parcare ori servicii opționale.

În condițiile în care rezervările sunt deja ridicate pentru unele destinații, disponibilitatea se poate modifica de la o zi la alta. Totuși, cifrele actuale nu înseamnă că toate locurile de cazare din România sunt aproape epuizate, ci că anumite hoteluri, pensiuni și pachete turistice sunt foarte solicitate.

În următoarele săptămâni, turiștii care își planifică vacanțele vor trebui să compare cu atenție ofertele rămase, în special dacă își doresc să petreacă sărbătorile într-o anumită stațiune sau să beneficieze de un program festiv complet.