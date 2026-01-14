Greșeala pe care românii o fac frecvent în mediul online și care le schimbă viața peste noapte

Directoratul Național de Securitate Cibernetică a transmis luni un avertisment public privind riscurile generate de comportamentele necorespunzătoare ale utilizatorilor în mediul online.

Potrivit specialiștilor instituției, multe dintre incidentele de securitate cibernetică apar din cauza unor greșeli repetate, precum utilizarea parolelor slabe, reutilizarea acestora pe mai multe platforme sau neglijarea actualizărilor de software.

Mesajul a fost publicat pe pagina oficială de Facebook a DNSC și vizează creșterea nivelului de conștientizare în rândul utilizatorilor obișnuiți, într-un context în care atacurile cibernetice devin tot mai sofisticate și mai frecvente.

Reprezentanții DNSC atrag atenția că una dintre cele mai comune greșeli este alegerea unor parole ușor de ghicit sau folosirea aceleiași parole pentru mai multe conturi online. Această practică expune utilizatorii la riscuri semnificative, deoarece compromiterea unui singur cont poate duce rapid la acces neautorizat și asupra altor servicii digitale.

„Greşelile frecvente în mediul online apar, de multe ori, din utilizarea unor practici necorespunzătoare sau din accesul limitat la informaţii esenţiale despre siguranţa online. Utilizatorii adesea recurg la parole slabe sau le reutilizează pe mai multe platforme, făcându-le vulnerabile în faţa atacurilor”, au transmis specialiștii DNSC.

În astfel de situații, atacatorii pot profita de breșele create pentru a obține date personale, informații financiare sau acces la conturi sensibile.

Un alt aspect semnalat de DNSC este neglijarea actualizărilor de software. Potrivit instituției, dispozitivele care nu sunt actualizate la zi pot conține vulnerabilități cunoscute, exploatate frecvent de atacatori.

Actualizările de securitate au rolul de a corecta aceste slăbiciuni, iar amânarea sau ignorarea lor crește semnificativ riscul de compromitere a dispozitivelor. Acest lucru este valabil atât pentru computere și telefoane mobile, cât și pentru aplicațiile utilizate zilnic.

„Lipsa actualizărilor software-ului poate expune dispozitivele la riscuri”, avertizează reprezentanții Directoratului.

Specialiștii DNSC mai atrag atenția asupra utilizării rețelelor Wi-Fi publice fără măsuri de protecție adecvate. Conectarea la astfel de rețele, în special atunci când sunt accesate conturi personale sau introduse date sensibile, poate permite interceptarea informațiilor de către persoane neautorizate.

Potrivit mesajului transmis, folosirea rețelelor publice fără soluții de securitate suplimentare crește riscul ca datele personale să fie compromise, mai ales în spații intens circulate, precum cafenele, aeroporturi sau centre comerciale.

În fața acestor riscuri, DNSC subliniază că principala soluție este educația digitală și creșterea gradului de conștientizare a utilizatorilor. Înțelegerea pericolelor din mediul online permite adoptarea unor comportamente mai sigure și reducerea expunerii la atacuri cibernetice.

„Cu cât înţelegem mai bine pericolele, cu atât putem lua decizii mai sigure în mediul online”, au transmis specialiștii instituției.

Mesajul se încheie cu un apel direct către utilizatori, care subliniază responsabilitatea individuală în menținerea securității cibernetice: „Fii vigilent – securitatea cibernetică începe cu fiecare dintre noi”.