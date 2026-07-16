Regizorul și scenaristul Răzvan Săvescu, unul dintre creatorii serialului „La Bloc”, ar fi coordonat strategia de imagine și producțiile video ale lui Călin Georgescu. Afirmația a fost făcută de Dragoș Mușat, cunoscut publicului drept Tetelu, în emisiunea „Dezacorduri de pace”, difuzată joi, 16 iulie, la TVR 1.

Potrivit lui Mușat, informația provine chiar dintr-o discuție purtată cu Răzvan Săvescu, care i-ar fi confirmat implicarea în campania de comunicare a politicianului.

Până în acest moment, regizorul nu a făcut declarații publice pe această temă.

În timpul emisiunii, Dragoș Mușat a declarat că a discutat cu Răzvan Săvescu înainte de difuzarea informației și că l-a informat că îi va face public numele.

„Am discutat și cu el înainte de emisiune, l-am anunțat că îi vom spune numele pe post”, a declarat Dragoș Mușat.

Acesta a afirmat că regizorul i-ar fi explicat că implicarea sa a avut la bază activitatea profesională în domeniul comunicării.

„Explicația dumnealui pentru ce a făcut: pentru că este un profesionist”, a spus Mușat.

Realizatorul TV a afirmat că Răzvan Săvescu studiază de mulți ani tehnicile de comunicare și propaganda, inclusiv modelele dezvoltate în perioada interbelică și strategiile folosite în campaniile electorale din Statele Unite.

„Răzvan Săvescu este un om care studiază comunicarea, chiar din anii ’30. A studiat și campaniile americane. Mi-a spus că îmi va acorda și un interviu”, a declarat Dragoș Mușat, citat de paginademedia.ro.

Acesta a mai spus că, din discuțiile purtate cu regizorul, a înțeles că acesta privește societatea românească într-o anumită cheie.

„Din ce am discutat cu el, vede România ca pe un mare circ, ca pe o mare comedie”, a afirmat Mușat.

Răzvan Săvescu este regizor, scenarist și actor, cunoscut în special ca unul dintre creatorii serialului „La Bloc”, lansat de Pro TV în 2002 și devenit una dintre cele mai longevive producții de televiziune din România.

De-a lungul carierei, a semnat regia unor producții precum „America, venim!”, „Cină de adio”, „Liber ca pasărea cerului”, „Început”, „La servici”, „Nimeni nu-i perfect” și „La Bloc: după 10 ani”.

De asemenea, a fost scenarist pentru „La Bloc”, „La servici” și „America, venim!”, iar ca actor a apărut în producții precum „Stare de fapt”, „Țăcăniții” și „La servici”.