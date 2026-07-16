Politica

Vizita regizată a lui Călin Georgescu la Izbiceni. Ce s-a întâmplat după acuzațiile primarului

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Vizita regizată a lui Călin Georgescu la Izbiceni. Ce s-a întâmplat după acuzațiile primaruluiCălin Georgescu. Sursă foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Primarul comunei Izbiceni, din județul Olt, Fănel Bădici, a declarat că a primit amenințări cu moartea și sute de mesaje jignitoare după ce a afirmat că vizita fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu la un târg de legume din localitate ar fi fost regizată.

Edilul a precizat că, după declarațiile făcute, a devenit ținta unui val de reacții ostile din partea susținătorilor lui Călin Georgescu, atât prin mesaje și apeluri telefonice, cât și pe rețelele de socializare.

„Am primit cred că zeci și sute de amenințări, inclusiv pe WhatsApp, am primit telefoane, pe Facebook nu mai zic... TikTok și alte rețele sociale. Suveraniștii spun că l-am denigrat pe conducătorul lor”, a declarat Fănel Bădici.

Primarul a explicat de ce consideră că vizita lui Călin Georgescu a fost regizată

Fănel Bădici a explicat că vizita lui Călin Georgescu nu ar fi avut loc în actuala locație a târgului de legume din Izbiceni, ci în fostul amplasament din centrul comunei.

Potrivit edilului, pentru eveniment ar fi fost aduși special mai mulți comercianți, pentru a crea impresia unui târg aflat în plină activitate.

„Când a venit Călin Georgescu, dacă voia să vadă târgul de legume, trebuia să se ducă la cealaltă locație. Însă, fiind mai izolată, au preferat să vină la fosta locație și să-și aducă niște comercianți care să fie acolo și să-și etaleze marfa special pentru Călin Georgescu”, a spus primarul.

Fotografii publicate de edil după vizita lui Călin Georgescu

Primarul din Izbiceni a publicat pe pagina sa de Facebook mai multe fotografii despre care afirmă că ilustrează diferențele dintre imaginile surprinse în timpul vizitei lui Călin Georgescu și cele realizate la actualul târg de legume din localitate.

„Am primit blesteme cam pentru câteva vieți, pe lângă amenințări, jigniri etc. Toate, dovezi de «prețuire» suveranistă, pentru că am avut curajul să îl demasc pe Voievod, să spun că e fals, așa cum vizita lui a fost falsă”, a scris Fănel Bădici.

Primarul le-a cerut celor care îi urmăresc activitatea să compare fotografiile și să își formeze propria opinie: „Judecați voi. Seamănă? A fost Georgescu la Târgul de legume de la Izbiceni? P.S.: 99% dintre cei care mă atacă nici măcar nu zic că aș minți. Sunt doar supărați că l-am «denigrat» pe mesia.

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