Alertă aeriană lângă Alaska. SUA și Canada au interceptat avioane militare rusești

Avioane de luptă aparținând Statelor Unite și Canadei au fost ridicate de la sol pentru a intercepta două aeronave militare rusești detectate în apropierea Alaskăi și a spațiului aerian canadian, potrivit News Week.

Incidentul a fost anunțat miercuri de Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospațială (NORAD), potrivit informațiilor transmise de agenția dpa și citate de Agerpres.

Potrivit comunicatului oficial, aeronavele rusești au fost monitorizate și escortate de avioane de vânătoare până când au părăsit zona de identificare a apărării aeriene (ADIZ), o regiune situată în afara spațiului aerian suveran al statelor, utilizată pentru detectarea și identificarea timpurie a aeronavelor care se apropie de teritoriul național.

Conform informațiilor furnizate de NORAD, cele două aeronave detectate au fost avioane rusești de tip TU-142, utilizate în principal pentru patrulare maritimă și misiuni de război antisubmarin.

Autoritățile nord-americane au precizat că aeronavele au fost identificate în zona ADIZ și escortate pe durata deplasării lor în apropierea continentului nord-american.

„Două TU-142 - avioane de patrulare maritimă şi război antisubmarin - au fost detectate şi escortate până când au părăsit zona de identificare a apărării aeriene (ADIZ), care se află în afara spaţiului aerian suveran şi funcţionează ca o zonă tampon”, a transmis NORAD.

Oficialii militari au subliniat că aeronavele rusești nu au încălcat spațiul aerian al Statelor Unite sau al Canadei. „NORAD a declarat că avioanele ruseşti nu au intrat în spaţiul aerian suveran al SUA sau al Canadei”, se arată în informarea instituției.

Pentru monitorizarea și escortarea avioanelor rusești, forțele aeriene ale Statelor Unite și Canadei au mobilizat mai multe aeronave militare. Potrivit NORAD, la operațiune au participat avioane de luptă, avioane cisternă pentru realimentare în aer și aeronave de supraveghere.

Printre acestea s-au aflat două avioane de vânătoare americane F-22 și F-35, patru avioane cisternă KC-135 și un avion de supraveghere E-3 AWACS. Forțele canadiene au contribuit cu două avioane de vânătoare CF-18 și un avion cisternă CC-150.

Aceste aeronave au fost utilizate pentru identificarea vizuală, monitorizarea și escortarea aparatelor rusești până la ieșirea lor din zona ADIZ.

Potrivit NORAD, detectarea și interceptarea aeronavelor rusești în apropierea zonei de identificare a apărării aeriene din America de Nord reprezintă evenimente care apar periodic. Instituția a precizat că astfel de situații sunt monitorizate constant și nu sunt considerate, în mod obișnuit, o amenințare directă.

Experții militari menționează că aceste zboruri pot avea rolul de a testa reacția și capacitățile sistemelor de apărare aeriană ale statelor din regiune.

Un incident similar a fost raportat în luna februarie, când aeronave militare nord-americane au interceptat mai multe avioane rusești. Atunci, potrivit informațiilor oficiale, au fost detectate „două bombardiere ruseşti TU-95 pe distanţe lungi, două avioane vânătoare SU-35 şi un aparat de recunoaştere ruseşti”.

NORAD monitorizează în mod constant activitatea aeriană din apropierea Americii de Nord și coordonează răspunsul militar comun al Statelor Unite și Canadei în situațiile în care aeronave neidentificate sau militare se apropie de zona ADIZ.