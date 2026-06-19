Reprezentativa Mexicului a devenit prima formație care își asigură prezența în șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal din 2026. Echipa gazdă a reușit să învingă selecționata Coreei de Sud cu scorul de 1-0, la capătul unui meci disputat joi seara pe Guadalajara Stadium. Confruntarea a contat pentru Grupa A a turneului final organizat în premieră de trei țări: Mexic, Statele Unite și Canada.

Unicul gol al întâlnirii a fost înscris de Luis Romo în minutul 50. Această reușită s-a dovedit a fi decisivă nu doar pentru obținerea celor trei puncte, ci și pentru garantarea matematică a primului loc în Grupa A pentru selecționata condusă de Javier Aguirre.

Disputa de pe arena din Guadalajara a fost caracterizată de un echilibru tactic în prima sa parte, însă ocaziile mai clare au aparținut gazdelor. Jucătorii asiatici au întâmpinat dificultăți majore în a pune în pericol poarta adversă, nereușind să trimită niciun șut pe spațiul porții până în minutele de final ale jocului. Diferența de pe tabelă a fost facilitată, în cele din urmă, de o eroare în defensiva Coreei de Sud.

Încă din primele minute, fotbaliștii mexicani au încercat să îl surprindă pe portarul advers. Alvarado în minutul 7 și Gutierrez în minutul 8 au testat reflexele lui Kim prin execuții de la distanță. Prima situație cu adevărat periculoasă s-a înregistrat în minutul 20, când Quinones a trimis cu capul spre poartă în urma unei centrări venite de la Alvarado, însă portarul sud-coreean a reușit să intervină salvator.

Deși Mexicul a controlat momentele importante, Coreea de Sud a încercat să replice prin acțiuni ofensive bine construite. Totuși, tentativele lor s-au lovit în repetate rânduri de tactica defensivă a gazdelor, care au aplicat excelent jocul la ofsaid.

Înainte de pauză, asiaticii au irosit două oportunități bune: Seol a trimis pe lângă poartă dintr-un unghi închis în minutul 41, iar Jaesung Lee nu a reușit să intercepteze o centrare periculoasă în careul de 6 metri în minutul 45.

Partea secundă a început cu o ocazie irosită de Gallardo în minutul 49, care a scăpat pe contraatac, dar a trimis mingea doar în plasa laterală. Soarta celor trei puncte s-a decis un minut mai târziu, în minutul 50. La o centrare în careul sud-coreean, portarul Kim a plonjat peste Gihyuk Lee și a scăpat mingea la o distanță de aproximativ 10 metri de poartă. Poziționat excelent, Romo a profitat de eroare și a trimis balonul în plasă, deschizând scorul.

După marcarea golului, echipa antrenată de Javier Aguirre a continuat să atace și a mai ratat două șanse importante de a-și majorări avantajul. Jimenez a șutat din unghi în minutul 75 după o pasă a lui Quinones, dar Kim a respins. Portarul asiatic s-a evidențiat din nou în minutul 85, când a blocat un șut puternic expediat de Vargas de la marginea suprafeței de pedeapsă.

În ultimele minute ale confruntării, ''Războinicii Taegeuk'' au asaltat poarta mexicană în căutarea golului egalizator. În minutul 87, Cho a irosit o șansă uriașă de a înscrie, lovitura sa de cap din 5 metri fiind respinsă spectaculos de portarul Rangel, care a avut o intervenție providențială. Ulterior, în minutul 90+2, Hanbeom Lee a trimis pe lângă poartă dintr-o poziție favorabilă de la 7 metri. Ultima încercare a asiaticilor i-a aparținut aceluiași Cho în minutul 90+4, dar șutul său periculos a fost blocat decisiv de Alvarez.

Această victorie consemnează al treilea succes obținut de Mexic în fața Coreei de Sud în istoria participărilor la Cupa Mondială, după meciurile câștigate în edițiile din 1998 și 2018. Totodată, naționala mexicană a bifat o statistică remarcabilă: nu a primit gol în prima repriză în ultimele 12 meciuri jucate la Cupa Mondială, serie care a început în anul 2010. Prin acest parcurs, ''El Tri'' a devenit prima echipă care deține statutul de gazdă și reușește să câștige primele două partide din faza grupelor fără să primească gol, performanță care nu mai fusese atinsă de la ediția din 1998, când a fost realizată de Franța.

Datorită acestei victorii și a succesului anterior, scor 2-0 cu Africa de Sud, selecționata Mexicului va disputa meciul din șaisprezecimi pe stadionul Azteca, în data de 30 iunie. Adversara sa va fi o echipă de pe locul al treilea provenită din grupele C, E, F, H sau I. Până atunci, mexicanii mai au de jucat un ultim meci în faza grupelor împotriva Cehiei, programat pe 25 iunie.

De cealaltă parte, Coreea de Sud, care acumulase trei puncte după victoria cu 2-1 în fața Cehiei, va juca meciul decisiv pentru calificare tot pe 25 iunie, împotriva Africii de Sud. Fotbaliștii asiatici au nevoie de cel puțin un punct în această ultimă rundă pentru a-și asigura accederea în faza următoare a competiției.

Mexic - Coreea de Sud 1-0 (0-0) A marcat: Luis Romo (50). Guadalajara, Guadalajara Stadium: 45.522 spectatori Cupa Mondială 2026 - Grupa A

Au evoluat echipele:

Mexic: 1. Raul Rangel - 2. Jorge Sanchez, 4. Edson Alvarez (căpitan), 5. Johan Vasquez, 23. Jesus Gallardo - 6. Erik Lira - 7. Luis Romo (18. Obed Vargas, 71), 26. Brian Gutierrez (17. Orbelin Pineda, 71) - 25. Roberto Alvarado (15. Israel Reyes, 80), 9. Raul Jimenez (11. Santiago Gimenez, 80), 16. Julian Quinones (21. Cesar Huerta, 84). Selecţioner: Javier Aguirre. Rezerve neutilizate: 12. Carlos Acevedo, 13. Guillermo Ochoa - 20. Mateo Chavez, 8. Alvaro Fidalgo, 24. Luis Chavez, 10. Alexis Vega, 14. Armando Gonzalez, 19. Gilberto Mora, 22. Guillermo Martinez.

Coreea de Sud: 1. Seunggyu Kim - 2. Hanbeom Lee, 4. Minjae Kim, 3. Gihyuk Lee - 15. Moonhwan Kim (25. Jisung Eom, 71), 6. Inbeom Hwang, 8. Seungho Paik (9. Guesung Cho, 77), 22. Youngwoo Seol (20. Hyunjun Yang, 71) - 19. Kangin Lee, 7. Heung Min Son (căpitan; 18. Hyeongyu Oh, 57), 10. Jaesung Lee (11. Hee Chan Hwang, 57). Selecţioner: Myung Bo Hong. Rezerve neutilizate: 12. Bumkeun Song, 21. Hyeonwoo Jo - 5. Taehyeon Kim, 14. Wije Cho, 23. Jens Castrop, 13. Taeseok Lee 16. Jinseob Park, 17. Junho Bae, 24. Jingyu Kim, 26. Donggyeong Lee.

Arbitru: Gustavo Tejera; arbitri asistenţi: Carlos Barreiro, Nicolas Taran (toţi din Uruguay); al patrulea oficial: Andres Rojas (Columbia); arbitru asistent de rezervă: Alexander Guzman (Columbia) Arbitru video: Leodan Gonzalez (Uruguay); arbitri asistenţi video: Antonio Garcia (Uruguay), Jerome Brisard (Franţa) Cartonaşe galbene: Kangin Lee (4), Paik (58).