Selecționatele Cehia și Africa de Sud au terminat la egalitate, scor 1-1, joi seară, pe Atlanta Stadium, într-un meci din Grupa A a Cupei Mondiale 2026. Rezultatul menține ambele formații în cursa pentru calificarea în fazele eliminatorii, însă le obligă să obțină rezultate favorabile în ultima etapă.

Partida a început cu o mare ocazie a europenilor. În chiar primul minut, Patrik Schick a reluat cu capul pe lângă poartă din apropiere.

Golul a venit însă rapid. În minutul 6, Michal Sadilek a deschis scorul după o fază construită în urma unei aruncări lungi de la margine executate de Vladimir Coufal. Alexandr Sojka i-a pasat decisiv, iar mijlocașul ceh a înscris pentru 1-0.

Africanii au avut o oportunitate importantă în minutul 16, când Iqraam Rayners a ratat reluarea din șase metri.

Până la pauză, jocul a fost fragmentat, cu puține ocazii clare, cehii preferând să gestioneze avantajul minim de pe tabelă.

La începutul reprizei secunde, Schick a fost din nou aproape de gol, însă lovitura sa de cap a fost reținută fără probleme de portarul Ronwen Williams.

Finalul meciului a adus însă răsturnarea de situație pe care sud-africanii o căutau. În minutul 83, Pavel Sulc a comis henț în careu, iar Teboho Mokoena a transformat penalty-ul acordat de arbitru, restabilind egalitatea.

În minutele de prelungire, Africa de Sud a părut echipa mai interesată de victorie. Relebohile Mofokeng, Evidence Makgopa și Aubrey Modiba au încercat să dea lovitura, însă portarul Matej Kovar și defensiva cehă au rezistat.

La cealaltă poartă, Lukas Provod a trecut și el pe lângă gol în minutul 90+4.

După două etape, niciuna dintre cele două selecționate nu și-a asigurat calificarea, dar ambele rămân cu șanse înaintea ultimei runde. În etapa inaugurală, Cehia a pierdut cu 1-2 în fața Coreei de Sud, în timp ce Africa de Sud a fost învinsă de Mexic cu 0-2.

În ultima rundă a Grupei A, programată pe 25 iunie, Cehia va întâlni Mexicul, iar Africa de Sud va juca împotriva Coreei de Sud.

Sud-africanii nu îl vor putea utiliza în acel meci pe Teboho Mokoena, suspendat pentru cumul de cartonașe galbene. De asemenea, Themba Zwane rămâne suspendat, însă Sithole va reveni după ce și-a ispășit etapa de suspendare.

Partida de la Atlanta a consemnat și un record pentru fotbalul ceh. Vladimir Darida a devenit cel mai vârstnic jucător din istoria reprezentativei Cehiei prezent la o Cupă Mondială, la vârsta de 35 de ani și 314 zile.

Mijlocașul a depășit astfel recordul deținut de Karel Poborsky, stabilit la turneul final din 2006.