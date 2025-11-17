Ruta Gastronomică România-Moldova – 2500 kilometri în zece zile

Republica Moldova. O rută turistică comună România-Republica Moldova a fost lansată la Chişinău. Este vorba de Ruta Gastronomică, cu durata de zece zile, perioadă în care turiştii se vor delecta cu bucate tradiţionale, din produse ecologice, specifice diferitor zone din Republica Moldova şi România.

Potrivit unui comunicat emis de Oficiul Național al Turismului din Republica Moldova, traseul include: pensiuni turistice, restaurante tradiționale, vinării, complexe turistice, o prisacă-muzeu, un muzeu al pâinii, o mănăstire certificată ecologic, o păstrăvărie și un centru de experiență turistică.

Ruta gastronomică transfrontalieră Republica Moldova-România are o lungime de 2 476 km şi include 55 de obiective de bază. „Un tur complet al gusturilor și tradițiilor comune”, se mai arată în comunicat.

Partea de rută din Republica Moldova a fost împărţită în trei regiuni. Regiunea Centru le va oferi călătorilor 10 obiective, regiunea Nord alte 8, iar regiunea Sud – 7 obiective.

În Regiunea Nord au fost incluse pensiunea Butoiaș din Glodeni, restaurantul „Safir”din Costeşti, restaurantul „Smarald” din Edineţ,

Mănăstirea Nașterea Domnului din Zăbriceni, Pensiunea la „La Ursan” din Edineţ, păstrăvăria din satul Naslavcea, raionul Ocniţa, restaurantul Hanul lui Vasile din Drochiaşi restaurantul „Apollon” din Soroca.

În regiunea Centru au fost incluse restaurantul-muzeu „Roata Vremii” din Chişinău, Complex Turistic Codru, satul Burcuta, raionul Orhei, Eco Resort Butuceni, raionul Orhei, prisaca/muzeu „Casa Mierii” din Răciula, raionul Călăraşi, complexul turistic Manas Iurt Village din satul Leordoia, raionul Călăraşi, Centrul de Experiențe Turistice Poarta Neamului, din raionul Călărași, Hanul lui Hanganu şi Pensiunea MUZE din comuna Lalova, raionul Rezina.

Hanul lui Hanganu/ Sursa foto: hanuluihanganu.md

În acest segment au mai fost incluse Vinăria Asconi din Puhoi, Ialoveni, şi Castel Mimi din satul Bulboaca, raionul Anenii Noi.

În regiunea Sud au fost incluse Vinăria Chateau Purcari şi Pensiunea La Tudora din raionul Ştefan Vodă, pensiunea „ La Mădălina” din Cimişlia, Complexul etno-turistic Gagauz Sofrasi din Congaz, Muzeul Pâinii şi atelierul gastronomic „La Tanti Mașa” din Cahul, Gastronom Stoianovca din raionul Cantemir.

Ruta din Republica Moldova are o lungime de 1506 kilometri.

Nouă rută turistică reprezintă un pas important în promovarea gastronomiei locale și a satelor tradiționale, oferind vizitatorilor șansa de a descoperi Moldova… prin farfurie.

În meniu au fost incluse:

sarmale,

zeamă,

plăcinte,

baba neagră,

preparate găgăuze, bulgărești și ucrainene,

produse apicole,

ceaiuri ecologice,

bucate din pește (păstrăv, plachie),

pâine de diferite tipuri, coaptă după metode tradiționale.

România și Republica Moldova fac un nou pas în consolidarea cooperării bilaterale prin lansarea Rutei gastronomice transfrontaliere România–Republica Moldova, un proiect dedicat promovării tradițiilor culinare, turismului rural și patrimoniului cultural comun, susţine Ambasada României la Chișinău.

Potrivit Ambasadei, ruta reprezintă „o punte între două culturi care au crescut împreună, din aceleași ingrediente simple, dar bogate în semnificație: hărnicia, ospitalitatea și dragostea pentru gustul autentic”. Implicarea României în proiect reflectă angajamentul comun de a valorifica patrimoniul culinar, de a promova turismul cultural și de a păstra tradițiile gastronomice de pe ambele maluri ale Prutului.