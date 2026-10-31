Facturile de gaze naturale pentru consumatorii industriali din România a crescut puternic, iar pe piața pentru ziua următoare tarifele s-au dublat față de perioada similară a anului trecut. Ministerul Energiei analizează măsuri de sprijin pentru firme și consumatorii vulnerabili, însă acestea trebuie aprobate de Consiliul Concurenței și de instituțiile europene.

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a anunțat că instituția pe care o conduce ia în calcul introducerea unor scheme de sprijin pentru agenții economici afectați de scumpirea gazelor naturale și a energiei electrice.

Măsurile sunt analizate în contextul creșterii semnificative a prețurilor pentru consumatorii non-casnici, în special pentru companiile ale căror contracte sunt legate de evoluția cotațiilor zilnice.

Potrivit ministrului, firmele care au contracte încheiate pentru gaze naturale pe perioade de un an beneficiază, în general, de prețul stabilit la momentul semnării.

Situația este diferită pentru operatorii economici care au contracte raportate la prețul de pe piața pentru ziua următoare (PZU), unde fluctuațiile se reflectă mai rapid în costurile de aprovizionare.

„Prețul pentru ziua următoare a crescut cel puțin dublu, sau cel puțin s-a dublat față de perioada similară a anului trecut. În același timp, asta nu înseamnă că se transmite tot acest preț în prețul final, dar probabil că discutăm de mai mult decât 20% cât vorbeam la un moment dat”, a explicat Dumitru Chisăliță.

Ministrul a precizat că la nivelul instituției a fost constituit un grup de lucru care urmează să formuleze, în următoarele săptămâni, propuneri de politici pentru sprijinirea consumatorilor non-casnici de energie electrică și gaze naturale, dar și a consumatorilor vulnerabili.

Orice măsură de ajutor va trebui însă să primească avizele necesare, atât din partea instituțiilor din România, cât și la nivel european. Un rol important în acest proces îl are Consiliul Concurenței, care trebuie să aprobe schemele propuse.

„Încercăm să gândim niște modalități, niște scheme. Bineînțeles, trebuie să facem acest lucru cu Consiliul Concurenței, având în vedere că ei sunt cei care trebuie să ne aprobe aceste scheme”, a declarat ministrul.

Chisăliță a atras atenția că posibilitatea ministerului de a influența prețul final este limitată. Chiar și în cazul în care propunerile vor fi validate, efectul măsurilor asupra costului suportat de consumatori va fi parțial.

„Chiar dacă ele sunt validate, înseamnă 30% din ceea ce înseamnă prețul final”, a explicat oficialul, precizând că doar aproximativ o treime din factura la energie depinde de politicile Ministerului Energiei.