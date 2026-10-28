Prioritatea zero pentru PSD: scoaterea USR din structurile puterii!

Un guvern demis și o ordonanță care a intrat în vigoare după căderea lui. CCR a constatat un conflict între Guvern și Parlament, iar disputa trece de la Constituție la răspundere. Vorbim și despre dreptul la apărare pus la îndoială într-o facultate de drept, despre „ministră” în actele oficiale, despre dosarul Georgescu, despre un desen animat care a împărțit părinții și despre schimbările din administrație după instalarea noului guvern.

Interlocutor: Șerban Nicolae, avocat, fost senator 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.