Dosarul lui Călin Georgescu de la Tribunalul Bucuresti a ajuns la Curtea de Apel. Urmeaza să se stabilească ora la care va intra în ședință completul.

Din informatiile EvZ.ro, completul care va judeca contestația DIICOT la decizia TMB prin care s-a înlocuit măsura arestului preventiv cu cea a controlului judiciar pentru Călin Georgescu și Ionel Rusen este format din judecătorii Andrei Buliga și Dragoș Mirea.

Din modul în care au judecat până acum cei doi magistrați, este posibil ca noua constație a DIICOT să fie admisă, sau să fie nevoie de complet de divergență.

Judecătorul Dragoș Mirea a mai fost într-un complet, în care a decis arestarea preventivă a lui Georgescu, și de aceea a fost nevoie de complet de divergență.

La Curtea de Apel București are loc, în 28 octombrie, un nou episod din epopeea arestării lui Călin Georgescu și a lui Ionel Rusen în dosarul în care aceștia sunt acuzați de înșelăciune în formă continuată și grup infracțional organizat. Ora de judecare va fi stabilită tot azi, după ce dosarul va ajunge la instanță de la TMB. În această zi, la orele 00.00, va expira măsura reventivă pentru ambii inculpați. Georgescu și Rusen vor afla până la miezul nopții decizia CAB.

Există, din start, mai multe variante legate de decizia pe care o pot lua magistrații. Dacă instanța Curții de Apel București va admite cererea DIICOT, de contestare a deciziei TMB care a judecat și a stabilit că nu prelungește arestul preventiv, ci se impune măsura controlului judiciar, atunci Georgescu și Rusen ar rămâne în arest preventiv încă 30 de zile.

Dacă se respinge contestația DIICOT, atunci cei doi vor putea merge acasă, sub măsura controlului judiciar.

A treia variantă posibilă ar fi aceea în care cei doi să primescă arest la domiciliu. Altă variantă ar fi ca unul din ei să rămână în arest preventiv și altul în control judiciar, sau unul în control judiciar și altul în arest la domiciliu. Sau amândoi liberi, fără nicio măsură preventivă. Sau unul dintre ei liber, fără altă măsură preventivă, și celălalt sub incidența uneia din ceie trei măsuri: arest preventiv, la domiciliu sau control judiciar.

Magistratul care a judecat prelungirea arestării preventive a precizat că inculpații Călin Georgescu și Ionel Rusen nu s-au sustras urmăririi penale și nu au încercat să influențeze în vreun fel probatoriul. Mmai mult, din motivarea acestuia a reieșit că nu există date că veunul dintre aceștia ar întreprinde astfel de demersuri și a subliniat că riscul ca lăsarea lor în libertate să afecteze grav ancheta nu poate fi susținut ca evident, în lipsa unor date concrete.

Judecătorul a mai arătat că din probele administrate nu reies elemente care să îi formeze convingerea că lăsarea în libertate a inculpaților ar prezenta, în prezent, un pericol concret pentru ordinea publică. Instanța a menționat că faptele sunt plasate în intervalul septembrie 2021 – ianuarie 2022 și că, de la debutul urmăririi penale, inculpații s-au aflat în libertate sau sub control judiciar dispus într-un alt dosar. Din motivare reiese că nu există indicii conform cărora activitatea infracțională a celor doi, susținută de procurorii DIICOT, ar fi continuat după ianuarie 2022.

Totuși, în aceeași motivare, judecătorul de drepturi și libertăți a menționat faptul că în dosar există probe, în sensul art. 97 alin. 1 din Codul de procedură penală, din care rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpații au comis faptele reținute în sarcina lor.

Instanța TMB a reținut că pericolul pe care lăsarea inculpaților în libertate l-ar fi prezentat pentru ordinea publică la momentul arestării preventive „s-a diminuat considerabil”. Potrivit judecătorului, prelungirea măsurii nu mai apare ca necesară pentru protejarea acestei valori sociale. În timpul acestei zile, Călin Georgescu și Ionel Rusen vor afla verdictul completului de la CAB.