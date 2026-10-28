Peiu: Gazul e de 24 de ori mai scump în Europa decât în SUA

Petrișor Peiu, liderul grupului senatorilor AUR, critică strategia energetică a guvernelor care au decis închiderea centralelor pe cărbune și înlocuirea acestora cu unități pe gaze naturale.

Senatorul spune că diferențele de preț dintre Europa și Statele Unite, alături de întârzierile proiectelor energetice din România, pot contribui la creșterea costurilor și la accentuarea inflației.

Potrivit datelor prezentate de Peiu, gazul tranzacționat în Uniunea Europeană s-a scumpit cu peste 243% de la începutul anului, ajungând la 97 de euro/MWh.

În aceeași perioadă, în SUA, prețul a scăzut cu 17%, până la 3,06 dolari/MMBTU, echivalentul a aproximativ 10 euro/MWh.

„În America, gazul e mai ieftin de 24 de ori decât în Europa!”, a afirmat senatorul, care a criticat deciziile privind restructurarea sistemului energetic românesc.

Peiu susține că energia produsă pe bază de cărbune la Turceni și Rovinari ar fi cu 30-50% mai ieftină decât cea care ar putea fi produsă la centrala pe gaze de la Mintia.

El a criticat și întârzierile proiectelor de la Iernut și Mintia, precum și dispariția din planurile guvernamentale a unor centrale prevăzute la Turceni și Ișalnița.

Liderul senatorilor AUR a invocat și evoluția cotațiilor petrolului, afirmând că prețul țițeiului tranzacționat la New York a crescut cu 77%, cel de la Londra cu 90%, iar petrolul rusesc Ural cu 127%. În opinia sa, aceste evoluții contrazic obiectivul de a limita veniturile Rusiei prin presiuni economice.

În ceea ce privește inflația, Petrișor Peiu avertizează că scumpirea gazelor și a benzinei va pune presiune asupra economiei.

El susține că majorarea prețului gazului în Europa riscă să crească semnificativ costurile energiei pentru companii și să amplifice presiunea asupra bugetului de stat, inclusiv prin mecanismele de plafonare a prețurilor pentru populație.

„Prostia și domnia se plătesc”, a concluzionat senatorul AUR, criticând politicile energetice ale guvernelor succesive.