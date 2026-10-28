Neymar, suspendat trei meciuri după ce și-a acoperit gura în disputa cu un adversar

Neymar a primit o suspendare de două meciuri pentru că și-a acoperit gura în timp ce se certa cu un adversar, într-o partidă disputată de Santos cu Bahia în campionatul Braziliei. Tribunalul sportiv brazilian a stabilit că gestul atacantului a încălcat protocolul împotriva discriminării, introdus după un incident în care a fost implicat Vinícius Júnior, relatează Associated Press.

Suspendarea se adaugă unui meci pe care Neymar trebuie să îl rateze din cauza acumulării de cartonașe galbene. Astfel, atacantul brazilian va lipsi în total trei partide.

Incidentul a avut loc la începutul reprizei secunde a meciului dintre Santos și Bahia, disputat în weekend. Neymar și Rodrigo Nestor avuseseră deja un schimb tensionat de replici în prima repriză, după un fault comis de jucătorul lui Bahia asupra atacantului.

În timpul unei întreruperi a jocului, Neymar s-a apropiat din nou de adversar și i s-a adresat de mai multe ori. După ce s-a îndepărtat, brazilianul s-a întors și a continuat discuția, de această dată cu mâna la gură.

Rodrigo Nestor a semnalat imediat gestul arbitrului, care a verificat imaginile video. Neymar a primit cartonaș roșu direct.

Tribunalul sportiv brazilian a considerat că gestul lui Neymar a încălcat protocolul care poartă numele lui Vinícius Júnior. Măsura prevede sancționarea jucătorilor care își acoperă gura în timp ce se adresează adversarilor, pentru a împiedica identificarea eventualelor insulte discriminatorii.

Regula a fost adoptată de FIFA după incidentul din februarie 2026, când Gianluca Prestianni, jucător al echipei Benfica, a fost acuzat că i-ar fi adresat insulte rasiste lui Vinícius Júnior în timpul meciului cu Real Madrid din Liga Campionilor.

O măsură similară a fost aplicată și în timpul Cupei Mondiale din această vară. Paraguayanul Miguel Almirón a fost sancționat într-un meci cu Turcia pentru un gest de același tip.

Neymar l-a acuzat pe Nestor că a încercat să obțină un avantaj

După eliminare, Neymar și-a cerut scuze suporterilor echipei Santos, dar a criticat comportamentul lui Rodrigo Nestor. Atacantul a susținut că adversarul său a invocat regula pentru a obține un avantaj în timpul meciului.

„În primul rând, îmi cer scuze față de suporterii echipei Santos. Excluderea mea este justificată. (...) Dar ceea ce mi-a făcut Nestor astăzi este foarte grav. Este o regulă împotriva rasismului, iar el a vrut să profite de asta”, a spus Neymar într-un videoclip publicat pe rețelele sociale.

Fotbalistul a recunoscut că cei doi și-au adresat replici dure, pe care le-a descris drept parte a jocului, dar a considerat că gestul adversarului a fost unul intenționat.

„A fost cu adevărat viclean”, a declarat Neymar, care a continuat apoi criticile la adresa lui Nestor: „Eu o să dorm liniștit, dar tu, cu intrigile tale, n-o să poți”.

Rodrigo Nestor a respins indirect poziția atacantului brazilian și a criticat declarațiile făcute de acesta după eliminare.

„Cred că Neymar este un idol pentru noi toți ca jucător, dar astăzi a eșuat lamentabil ca om prin declarațiile sale. Cred că nu ar trebui să facem astfel de lucruri. Eu nu aș spune niciodată așa ceva”, a declarat jucătorul lui Bahia.

Nestor a adăugat că fotbaliștii trebuie să țină cont de exemplul pe care îl oferă publicului, inclusiv copiilor care urmăresc meciurile.

Pe lângă cele două partide de suspendare pentru gestul din timpul disputei cu Nestor, Neymar va rata și un meci din cauza cumulului de cartonașe galbene.

Ultima eliminare a atacantului înaintea acestui incident avusese loc la 1 iunie 2025, când a primit al doilea cartonaș galben pentru un henț comis intenționat în partida cu Botafogo.