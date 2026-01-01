Neymar și-a prelungit contracul cu Santos FC. Detaliile noii înțelegeri

Neymar ar fi ajuns la un acord pentru prelungirea contractului cu Santos FC până la finalul anului 2026, susține o sursă apropiată negocierilor. Întors la clubul unde și-a început cariera, atacantul în vârstă de 33 de ani a traversat un sezon complicat, presărat cu accidentări, însă prestațiile sale au fost decisive în lupta echipei pentru evitarea retrogradării.

Miercuri, clubul Santos — fosta echipă a legendarului Pelé — a publicat pe rețelele sociale un scurt videoclip cu imagini aeriene ale stadionului Vila Belmiro, peste care era afișată data de 31 decembrie 2026. Mesajul care însoțea clipul, „Se apropie ora”, nu menționa direct numele lui Neymar, însă a alimentat speculațiile, mai ales în contextul în care actualul său contract se încheie la miezul nopții, pe 31 decembrie.

Deși rămâne cel mai prolific jucător din istoria naționalei Braziliei — 79 de goluri, cu două mai mult decât Pelé — Neymar nu a mai îmbrăcat tricoul Seleçao din octombrie 2023, după accidentarea gravă la genunchi suferită în meciul cu Uruguay.

De la instalarea lui Carlo Ancelotti în iunie, atacantul nu a mai primit convocare. Noul selecționer a evitat însă să-l transforme într-un subiect central: „Dacă vorbim despre Neymar, trebuie să vorbim şi despre alţi fotbalişti. Trebuie să ne gândim la Brazilia, care poate fi cu sau fără Neymar”, a spus tehnicianul în ultima conferință de presă, susținută la începutul lunii decembrie, după tragerea la sorți pentru Cupa Mondială din 2026.

În toamna lui 2025, Carlo Ancelotti a vorbit deschis despre șansele lui Neymar de a prinde lotul pentru Cupa Mondială, subliniind că participarea depinde exclusiv de forma sportivă a starului brazilian.

„O selecționată trebuie să cheme cei mai talentați jucători, dar și aceștia trebuie să fie în formă fizică 100%, nu 80%. Neymar este cel mai talentat fotbalist brazilian. A avut o problemă, s-a recuperat repede, dar vreau să fie cu adevărat pregătit pentru a juca. Va participa la Mondial dacă este în formă maximă. Obiectivul lui trebuie să fie să fie gata în iunie, nu contează dacă lipsește din lotul din octombrie, noiembrie sau martie”, a declarat selecționerul, citat de marca.com.

Contractul lui Neymar a expirat la finalul lui 2025, însă, potrivit ge.globo.com, atacantul ar fi acceptat prelungirea până la 31 decembrie 2026. Înțelegerea ar fi fost parafată miercuri, iar Santos urmează să facă anunțul oficial în perioada următoare.

După intervenția chirurgicală la genunchi, jucătorul se concentrează pe recuperare și este așteptat să revină pe teren la jumătatea lunii februarie. Presa internațională sugerează că noul contract ar putea cântări în decizia lui privind participarea la Mondialul găzduit de SUA, Mexic și Canada.

În ciuda problemelor medicale, Neymar a continuat să adune cifre importante pentru Santos: patru goluri și o pasă decisivă, contribuind la clasarea echipei pe locul 12, cu 47 de puncte, departe de retrogradare.

În total, Neymar are 128 de selecții și 79 de goluri pentru naționala Braziliei. Carlo Ancelotti a precizat că lista finală pentru CM 2026 va fi trimisă FIFA în luna martie, iar ultima apariție a starului pentru Seleçao rămâne cea din 18 octombrie 2023, înfrângerea 0–2 cu Uruguay.