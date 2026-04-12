Marie-Louise Eta, prima femeie antrenor principal în Bundesliga după numirea la Union Berlin

Marie-Louise Eta a fost numită antrenor principal al echipei 1. FC Union Berlin, devenind astfel prima femeie care conduce o formație masculină din Bundesliga, potrivit publicaației Welt.

Decizia clubului berlinez marchează un moment istoric pentru fotbalul profesionist german și vine într-un context sportiv complicat pentru echipă.

Numirea sa a fost anunțată după demiterea lui Steffen Baumgart, în urma unei serii de rezultate slabe în a doua parte a sezonului.

Decizia conducerii a venit la scurt timp după înfrângerea cu 1-3 în fața celor de la 1. FC Heidenheim. Jucătorii au fost informați imediat după revenirea la Berlin, iar a doua zi antrenorul și-a luat rămas bun de la echipă.

Ulterior, președintele Dirk Zingler și directorul sportiv Horst Heldt au purtat discuții cu lotul, subliniind necesitatea unei reacții rapide.

Heldt a explicat situația într-un comunicat oficial:

„Jucăm un retur absolut dezamăgitor și nu ne lăsăm păcăliți de poziția din clasament: situația noastră rămâne periculoasă și avem nevoie urgentă de puncte pentru a ne asigura menținerea în ligă.”

Oficialul a adăugat:

„Două victorii în paisprezece meciuri de la pauza de iarnă și prestațiile din ultimele săptămâni nu ne dau convingerea că putem produce o schimbare de direcție în formula actuală.”

Deși Union Berlin păstrează un avans de șapte puncte față de locul de baraj și unsprezece față de retrogradare, evoluțiile recente au ridicat semne de întrebare, în special în ceea ce privește organizarea defensivă și lipsa unei identități clare de joc.

Marie-Louise Eta nu este o prezență nouă în cadrul clubului. În sezonul anterior, ea a devenit prima femeie antrenor secund în Bundesliga și în competițiile europene, după plecarea lui Urs Fischer.

Ulterior, a lucrat în staff-ul condus de Marco Grote și Nenad Bjelica, contribuind la menținerea echipei în prima ligă într-un sezon dificil.

În primul său mesaj după numire, Eta a declarat: „Mă bucur că clubul mi-a încredințat această sarcină solicitantă. Un punct forte al lui Union a fost și rămâne capacitatea de a mobiliza toate resursele în astfel de momente.”

Într-un interviu anterior, aceasta sublinia: „Nu sunt aici pentru a îndeplini o cotă.”

Fosta internațională germană și-a început cariera la juniori și s-a afirmat la Turbine Potsdam, unde a câștigat Liga Campionilor în 2010 și mai multe titluri naționale, dar și titlul mondial U20.

După retragerea din activitate, Eta s-a dedicat antrenoratului, activând în structuri de juniori și obținând licența Pro în 2023. Ea a fost singura femeie din acel program, alături de antrenori precum Danny Röhl și Fabian Hürzeler.

Despre acel proces, Eta a spus:

„Am fost toată ziua cu un puls de parcă era 300 și m-am pus sub o presiune mare, pentru că voiam să mă prezint cât mai bine. A fost o zi intensă și un amestec de emoții.”

Numirea vine într-un moment în care Union Berlin caută stabilitate și rezultate rapide pentru a evita complicațiile din finalul sezonului. Evoluțiile recente, inclusiv egalul cu FC St. Pauli și înfrângerea severă cu Werder Bremen, au amplificat presiunea asupra echipei.

Marie-Louise Eta va conduce echipa până la finalul sezonului, urmând să debuteze oficial pe banca tehnică în meciul de pe teren propriu împotriva VfL Wolfsburg.

Rămâne de văzut dacă această schimbare va produce efectul dorit pe termen scurt, însă decizia clubului berlinez reprezintă deja un reper în evoluția fotbalului german.