FIFA a respins solicitarea Iranului de a juca partidele de la Cupa Mondială 2026 în Mexic, nu în SUA

Echipa națională de fotbal a Iranului. Sursa foto: captură video
FIFA a decis că meciurile Iranului de la Cupa Mondială 2026 nu vor fi mutate în Mexic. Programul rămâne neschimbat, iar selecționata iraniană va evolua în SUA.

FIFA a refuzat mutarea meciurilor Iranului de la Campionatul Mondial 2026, iar programul din SUA rămâne neschimbat

FIFA a decis să nu modifice locațiile stabilite pentru meciurile Cupei Mondiale din 2026, în ciuda solicitării venite din partea Iranului. Forul internațional a considerat că o astfel de schimbare ar genera probleme logistice semnificative și ar afecta organizarea turneului.

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a confirmat public această poziție și a spus că decizia aparține exclusiv FIFA. „În cele din urmă, FIFA a decis că locațiile meciurilor nu pot fi schimbate. Ar face logistica mult prea complicată, iar această decizie a fost luată de FIFA”, a declarat aceasta în cadrul unei conferințe de presă.

Claudia Sheinbaum. Sursa foto: Instagram

Iranul a luat în calcul inclusiv neparticiparea la Cupa Mondială 2026

În luna martie, au apărut informații potrivit cărora Iranul ar fi dorit ca meciurile sale să fie mutate din Statele Unite în Mexic. Totodată, ministrul sportului din Iran, Ahmad Donyamali, a sugerat că echipa națională ar putea chiar să nu participe la competiție, amplificând incertitudinea din jurul prezenței sale.

O criză politică ar putea duce rapid la o criză economică majoră în România, avertizează un consilier BNR
Toyota a lansat bZ7, la un preț sub Dacia Duster. Ce caracteristici are noul model
Situația a fost ulterior clarificată de președintele FIFA, Gianni Infantino, care a confirmat că selecționata Iranului va lua parte la turneul final.

Programul meciurilor Iranului rămâne neschimbat în Statele Unite

Potrivit calendarului oficial, Iranul își va disputa toate meciurile din faza grupelor pe teritoriul Statelor Unite. Prima partidă este programată pe 15 iunie, la Los Angeles, împotriva Noii Zeelande.

Urmează confruntarea cu Belgia, pe 21 iunie, tot la Los Angeles, iar ultimul meci din grupă se va juca pe 26 iunie, la Seattle, contra Egiptului.

Turneul din 2026 va fi organizat în trei țări

Cupa Mondială din 2026 se va desfășura în perioada 11 iunie – 19 iulie și va fi găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada.

Este prima ediție organizată în comun de trei țări, iar structura competiției implică un calendar complex, motiv pentru care modificările de ultim moment sunt dificil de implementat.

20:21 - Evenimentul Istoric Nr. 97 explică de ce nu a ajuns Bucureștiul să aibă port funcțional care să-l lege de Dunăre
20:09 - O criză politică ar putea duce rapid la o criză economică majoră în România, avertizează un consilier BNR
19:57 - Toyota a lansat bZ7, la un preț sub Dacia Duster. Ce caracteristici are noul model
19:48 - SUA și Iranul negociază în Pakistan. Ce se știe până acum și care au fost pozițiile inițiale. Ce spune Trump despre d...
19:40 - Sorana Cîrstea, aproape de un nou trofeu. Românca s-a calificat în finala de dublu la Linz
19:27 - Val de aer polar de Paște în România. ANM a actualizat prognoza meteo

Cum a ajuns Donald Trump să declanșeze un război pe care aproape nimeni din jurul său nu îl voia?
Dan Andronic: Nu există standard pentru a dărui. Zona bună e acolo unde te simți bine
O greșeală pe care o fac mulți oameni de afaceri. Explicațiile lui Sever Voinescu
