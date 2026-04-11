FIFA a respins solicitarea Iranului de a juca partidele de la Cupa Mondială 2026 în Mexic, nu în SUA

FIFA a decis că meciurile Iranului de la Cupa Mondială 2026 nu vor fi mutate în Mexic. Programul rămâne neschimbat, iar selecționata iraniană va evolua în SUA.

FIFA a decis să nu modifice locațiile stabilite pentru meciurile Cupei Mondiale din 2026, în ciuda solicitării venite din partea Iranului. Forul internațional a considerat că o astfel de schimbare ar genera probleme logistice semnificative și ar afecta organizarea turneului.

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a confirmat public această poziție și a spus că decizia aparține exclusiv FIFA. „În cele din urmă, FIFA a decis că locațiile meciurilor nu pot fi schimbate. Ar face logistica mult prea complicată, iar această decizie a fost luată de FIFA”, a declarat aceasta în cadrul unei conferințe de presă.

În luna martie, au apărut informații potrivit cărora Iranul ar fi dorit ca meciurile sale să fie mutate din Statele Unite în Mexic. Totodată, ministrul sportului din Iran, Ahmad Donyamali, a sugerat că echipa națională ar putea chiar să nu participe la competiție, amplificând incertitudinea din jurul prezenței sale.

Situația a fost ulterior clarificată de președintele FIFA, Gianni Infantino, care a confirmat că selecționata Iranului va lua parte la turneul final.

Potrivit calendarului oficial, Iranul își va disputa toate meciurile din faza grupelor pe teritoriul Statelor Unite. Prima partidă este programată pe 15 iunie, la Los Angeles, împotriva Noii Zeelande.

Urmează confruntarea cu Belgia, pe 21 iunie, tot la Los Angeles, iar ultimul meci din grupă se va juca pe 26 iunie, la Seattle, contra Egiptului.

Cupa Mondială din 2026 se va desfășura în perioada 11 iunie – 19 iulie și va fi găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada.

Este prima ediție organizată în comun de trei țări, iar structura competiției implică un calendar complex, motiv pentru care modificările de ultim moment sunt dificil de implementat.