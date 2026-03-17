Federația de Fotbal și Iran susține că nu se simte în siguranță în SUA, la Cupa Mondială 2026

Federația de fotbal din Iran analizează posibilitatea de a-și muta meciurile de la Cupa Mondială 2026 din Statele Unite în Mexic, pe fondul preocupărilor legate de siguranța jucătorilor, a declarat luni președintele federației iraniene, Mehdi Taj, potrivit Reuters.

Declarațiile vin după ce președintele SUA, Donald Trump, a sugerat că echipa națională iraniană ar putea fi expusă unor riscuri dacă ar juca pe teren american. „Iranul este binevenit să participe, dar ar putea fi nepotrivit ca echipa să joace în SUA pentru propria lor viață și siguranță”, a spus Trump săptămâna trecută, generând un val de îngrijorare în rândul oficialilor iranieni.

Ca răspuns, Taj a precizat într-o postare pe contul de X al Ambasadei Iranului în Mexic: „După ce Trump a declarat în mod explicit că nu poate garanta securitatea echipei naționale iraniene, cu siguranță nu vom călători în America. Negociem cu FIFA pentru ca meciurile Iranului din cadrul Cupei Mondiale să se desfășoare în Mexic.”

Această situație a stârnit speculații privind prezența Iranului la turneu, mai ales în contextul conflictului recent dintre Teheran și Statele Unite. Evenimentul global, programat să înceapă pe 11 iunie și organizat de SUA, Canada și Mexic, include trei meciuri pentru Iran în faza grupelor: două la Los Angeles și unul la Seattle.

Ministrul sportului din Iran a declarat anterior că, în urma atacurilor aeriene efectuate de SUA împreună cu Israel asupra Teheranului, participarea jucătorilor iranieni ar fi compromisă.

O retragere oficială a Iranului ar reprezenta o premieră în era modernă a Cupei Mondiale și ar obliga FIFA să identifice rapid un înlocuitor pentru echipa asiatică. În același timp, Confederația Asiatică de Fotbal (AFC) a subliniat că nu a primit nicio notificare oficială privind o posibilă retragere.

„În cele din urmă, federația este cea care trebuie să decidă dacă vor juca, iar până în prezent, federația ne-a comunicat că vor participa la Cupa Mondială”, a declarat secretarul general al AFC, Windsor John, precizând că situația este monitorizată cu atenție.

Negocierile cu FIFA și discuțiile interne din cadrul federației iraniene continuă, iar oficialii au subliniat că siguranța jucătorilor rămâne prioritară în luarea deciziei finale privind locul desfășurării meciurilor.