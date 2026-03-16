România va juca două partide amicale în luna iunie, înainte de Campionatul Mondial 2026

Naționala României de fotbal. Sursa foto: Facebook/Echipa națională de fotbal a României
Echipa naționala de fotbal a României va juca, în luna iunie, două partide de verificare. Prima va fi în deplasare cu Georgia, iar cea de-a doua va fi anunțată ulterior, relatează FRF.

România va juca primul amical pe 2 iunie în Georgia

Echipa națională a României are programate două meciuri de pregătire în luna iunie, a anunțat Federația Română de Fotbal (FRF). Primul va avea loc pe 2 iunie, în deplasare, împotriva Georgiei, la Tbilisi. Cel de-al doilea joc urmează să fie stabilit și comunicat în perioada următoare.

Având în vedere intervalul scurt disponibil și riscul de a nu mai găsi adversari pentru această perioadă FIFA, programul meciurilor de pregătire din luna iunie a fost stabilit încă de la începutul anului”, a transmis FRF.

România, partidă de foc cu Turcia, pe 26 martie

Aceste partide amicale sunt planificate indiferent de rezultatul „tricolorilor” în play-off-ul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Pe 26 martie, România va întâlni Turcia la Istanbul, de la ora locală 20:00 (19:00 în România), în semifinale.

Dacă va învinge, echipa națională va juca, pe 31 martie, finala barajului, cu învingătoarea partidei dintre Slovacia și Kosovo. Meciul se va desfășura de la ora 21:45, ora României.

Echipa națională a României. Sursă foto: Facebook

FRF asigură continuitatea pregătirii

Planificarea amicalelor din iunie urmărește să ofere echipei naționale oportunitatea de a menține ritmul de joc și coeziunea grupului, chiar dacă barajul pentru Cupa Mondială se desfășoară în martie.

Federația anunță că aceste meciuri au fost programate din timp pentru a evita problemele de organizare specifice ferestrelor FIFA scurte.

Mircea Lucescu nu va lipsi de la partida cu Turcia

Revenind la partida cu Turcia, amintim că pe banca “tricolorilor” se va afla Mircea Lucescu, deși selecționerul s-a confruntat, în ultimele luni, cu probleme serioase de sănătate.

Din fericire, lucrurile s-au rezolvat, iar reputatul tehnician pregătește, deja, partida de la Istanbul, de pe 31 martie.

