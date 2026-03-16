România va juca două partide amicale în luna iunie, înainte de Campionatul Mondial 2026

Echipa națională a României are programate două meciuri de pregătire în luna iunie, a anunțat Federația Română de Fotbal (FRF). Primul va avea loc pe 2 iunie, în deplasare, împotriva Georgiei, la Tbilisi. Cel de-al doilea joc urmează să fie stabilit și comunicat în perioada următoare.

„Având în vedere intervalul scurt disponibil și riscul de a nu mai găsi adversari pentru această perioadă FIFA, programul meciurilor de pregătire din luna iunie a fost stabilit încă de la începutul anului”, a transmis FRF.

Aceste partide amicale sunt planificate indiferent de rezultatul „tricolorilor” în play-off-ul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Pe 26 martie, România va întâlni Turcia la Istanbul, de la ora locală 20:00 (19:00 în România), în semifinale.

Dacă va învinge, echipa națională va juca, pe 31 martie, finala barajului, cu învingătoarea partidei dintre Slovacia și Kosovo. Meciul se va desfășura de la ora 21:45, ora României.

Planificarea amicalelor din iunie urmărește să ofere echipei naționale oportunitatea de a menține ritmul de joc și coeziunea grupului, chiar dacă barajul pentru Cupa Mondială se desfășoară în martie.

Federația anunță că aceste meciuri au fost programate din timp pentru a evita problemele de organizare specifice ferestrelor FIFA scurte.

Revenind la partida cu Turcia, amintim că pe banca “tricolorilor” se va afla Mircea Lucescu, deși selecționerul s-a confruntat, în ultimele luni, cu probleme serioase de sănătate.

Din fericire, lucrurile s-au rezolvat, iar reputatul tehnician pregătește, deja, partida de la Istanbul, de pe 31 martie.