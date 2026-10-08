Republica Moldova. Rusia a vrut să transforme Republica Moldova într-un al doilea Belarus și să folosească teritoriul țării împotriva Ucrainei și a Uniunii Europene. Președinta Maia Sandu spune că moldovenii au oprit acest plan prin alegeri, iar acum una dintre cele mai mari amenințări pentru Moldova este războiul cognitiv, care devine tot mai greu de identificat. Declarațiile au fost făcute de șefa statului la Moldova Security Forum, desfășurat la Chișinău.

Președinta afirmă că miza Rusiei nu s-a limitat la influențarea alegerilor. Potrivit ei, Moscova ar fi urmărit să aducă Republica Moldova în sfera sa de control. Mai mult, să folosească teritoriul țării împotriva Ucrainei și a UE.

„Acesta a fost planul Rusiei. A vrut să transforme Moldova într-un al doilea Belarus și să folosească teritoriul nostru împotriva Ucrainei și împotriva UE. Moldovenii au oprit acest plan la urne, de două ori”, a declarat Sandu.

Ea a subliniat că cei aproximativ 1.200 de kilometri de frontieră dintre Republica Moldova și Ucraina au o importanță directă pentru securitatea regiunii.

„În războaiele vremurilor noastre, alegerile unei țări contează mai mult decât dimensiunea ei. Fiecare stat are de purtat o parte din responsabilitatea pentru securitatea Europei. Responsabilitatea Moldovei începe cu 1.200 de kilometri de frontieră cu Ucraina”, a spus președinta.

Maia Sandu spune că Republica Moldova a fost nevoită să învețe rapid cum să facă față mai multor tipuri de amenințări, de la atacuri cibernetice și ingerințe electorale până la presiuni asupra spațiului informațional.

„Acest forum pune întrebarea dacă o țară mică poate fi un furnizor de securitate. Cu câțiva ani în urmă, puțini ar fi pus această întrebare despre Moldova. Astăzi, răspunsul este da și permiteți-mi să vă spun de ce”, a declarat președinta.

Potrivit Maiei Sandu, Moldova contribuie deja la securitatea Europei, iar această contribuție începe cu Ucraina.

Șefa statului susține că Republica Moldova se află printre țările în care Rusia își testează metodele de influență și presiune.

„Republica Moldova se află acolo unde Rusia își testează mai întâi metodele. În aer, în alegerile noastre și în spațiul nostru informațional. Ceea ce am învățat poate economisi timp partenerilor noștri”, a spus Sandu.

Președinta consideră că experiența acumulată de Republica Moldova poate fi utilă și altor țări care se confruntă cu amenințări similare. Maia Sandu a avertizat că următoarele alegeri vor fi marcate de noi forme de ingerință. Cea mai dificilă amenințare ar putea fi războiul cognitiv. Ea spune că această formă de influențare nu presupune neapărat promovarea deschisă a Rusiei sau a războiului, ci poate urmări să provoace neîncredere în instituții și în procesele democratice.

„Cel mai mare risc pentru Moldova și pentru alte democrații va fi războiul cognitiv, pentru că devine mai subtil, nu va fi atât de evident. Mi-e frică că nu avem suficient pentru a acționa eficient în acest sens”, a mai spus Sandu.

Potrivit Maiei Sandu, în ultimele două cicluri electorale au fost folosite mai multe metode pentru a influența alegătorii: cumpărarea voturilor, atacuri cibernetice și campanii de manipulare. Ea susține că Rusia ar fi cheltuit aproximativ 2% din PIB-ul Republicii Moldova pentru astfel de acțiuni.

„Moldova a devenit un laborator pentru ingerințele electorale ale Rusiei. Instituțiile noastre au reușit să țină piept. În Moldova, ingerința Rusiei a fost deschisă și brutală”, a declarat Maia Sandu.

De la începutul războiului, peste un milion de ucraineni au trecut prin Republica Moldova, iar aproximativ 100.000 dintre ei și-au găsit aici o casă.

Sandu spune că Moldova este pregătită să primească în continuare oameni care vor avea nevoie de protecție, dacă situația din Ucraina se va înrăutăți în această iarnă.

Republica Moldova a oferit și infrastructura sa pentru transportul exporturilor ucrainene, după blocarea unor rute de la Marea Neagră.

„Când Rusia a blocat rutele de la Marea Neagră, în 2023 și din nou în acest an, Moldova și-a oferit căile ferate și drumurile pentru exporturile Ucrainei. Gazele pentru Ucraina pot tranzita teritoriul nostru prin Coridorul Vertical”, a declarat Maia Sandu.

Ea a precizat că au fost reduse tarifele de tranzit pentru cereale și gaze, deoarece reziliența Ucrainei este și securitatea Republicii Moldova. În opinia Maiei Sandu, securitatea Republicii Moldova este strâns legată de securitatea europeană, iar integrarea în UE reprezintă un element important în acest sens.