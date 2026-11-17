Actualitate „Poduri olimpice” la Chișinău: sute de copii și lideri ai sportului au celebrat 50 de ani de la primul 10 al Nadiei Comăneci. Monedă jubiliară din argint lansată de BNM







„Poduri olimpice” la Chișinău. Foaierul și sala Palatului Republicii din Chișinău au devenit, timp de trei zile (13–15 noiembrie 2026), un spațiu al memoriei olimpice și al entuziasmului juvenil. Sute de copii, tineri sportivi, antrenori, oameni de cultură și înalte oficialități de pe ambele maluri ale Prutului au participat la expoziția tematică „Poduri olimpice: Nadia Comăneci la Chișinău” — un eveniment-omagiu dedicat împlinirii a jumătate de secol de la momentul istoric de la Montreal 1976, când gimnasta născută la Onești a obținut prima notă de 10 din istoria Jocurilor Olimpice.

Organizat și finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României, în parteneriat cu Fundația Nadia Comăneci, Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) și Clubul Sportiv Municipal (CSM) Onești, evenimentul a fost integrat în programul oficial „Anul Nadia – 50 de ani de la Nota 10” (instituit în România prin Legea nr. 130/2025).

Deși o situație neprevăzută apărută în ultimele zile a împiedicat-o să călătorească fizic în capitala Republicii Moldova, Nadia Comăneci a transmis un mesaj video și scris primit cu aplauze prelungite în sala Palatului Republicii, promițând că va reveni curând pe malul stâng al Prutului.

„Mi-aș fi dorit nespus să fiu astăzi alături de dumneavoastră la Chișinău pentru a inaugura împreună evenimentul Poduri olimpice. O situație neprevăzută apărută în ultimele zile m-a împiedicat să călătoresc așa cum plănuisem, dar să știți că sufletul și gândurile mele sunt în întregime alături de voi, în această sală plină de energie. Marcarea Anului Nadia — 50 de ani de la nota 10 — la Palatul Republicii mă onorează profund. Titlul Poduri olimpice spune totul: între România și Republica Moldova nu există doar o graniță pe Prut, ci punți trainice de suflet, de limbă, de istorie și de valori comune. Sportul este cea mai curată formă de diplomație. Fair-play-ul, disciplina și respectul nu au nevoie de traducător. Ele unesc oameni, apropie societăți și construiesc legături trainice. Când tinerii noștri urcă pe podium sau muncesc în sălile de antrenament, ei devin cei mai buni ambasadori ai identității și ai talentului nostru comun. Vouă, dragi copii și tineri sportivi, vă transmit un îndemn din suflet: nu vă temeți niciodată să visați la nota 10! Drumul spre excelență cere muncă și perseverență, dar fiecare antrenament vă aduce mai aproape de podium. Voi sunteți mândria și viitorul nostru. Vă mulțumesc pentru această îmbrățișare caldă și vă promit că ne vom vedea curând la Chișinău, pe aceste frumoase poduri ale prieteniei și sportului”, a transmis Nadia Comăneci.

La parterul Palatului Republicii, vizitatorii au putut admira o expoziție cu peste 50 de fotografii de arhivă, medalii olimpice și mondiale, trofee, statuete omagiale, cărți biografice, replici ale echipamentelor purtate în competiții și un film documentar despre parcursul „Zeiței de la Montreal”.

„Celebrăm 50 de ani de la 10-le perfect, de la dorința și gândul de a face performanță, iar prin acest eveniment ne dorim ca și publicul de la Chișinău să afle despre ceea ce au însemnat performanțele Nadiei Comăneci, printr-un vernisaj organizat aici, în foaierul Palatului Republicii, cu peste 50 de fotografii, un film documentar, medalii obținute de Nadia și replici ale echipamentelor pe care le-a purtat în competiții. Pe copii îi îndemn să viseze și să-și dorească mai mult și sunt sigur că vor reuși să-și împlinească gândurile și, la fel ca Nadia Comăneci, să atingă performanța prin muncă și voință. Sper că acesta să fie un început și la anul să venim cu alte personalități în Republica Moldova care să unească cele două maluri ale Prutului prin activitatea pe care au desfășurat-o și să arătăm că avem aceeași identitate comună și prin performanță și dorință ne vom dezvolta împreună”, a declarat Constantin-Valentin Răducanu, director general cu atribuții de secretar de stat al DRRM.

Unul dintre cele mai vii momente ale evenimentului a fost atelierul interactiv „Mesaje pentru Nadia – Gânduri pentru o campioană”, la care au luat parte, încă din prima zi, micii sportivi de la Școala Sportivă „Speranța”, alături de zeci de elevi și tineri gimnaști din Chișinău. Copiii au scris scrisori, au înregistrat mesaje video și și-au lipit fotografiile într-un jurnal special care îi va fi înmânat personal Nadiei Comăneci.

Ceremonia oficială de deschidere de sâmbătă, 14 noiembrie, a reunit lideri ai mișcării olimpice și reprezentanți ai instituțiilor statului de pe ambele maluri ale Prutului, printre care Mihai Covaliu (președintele COSR), Nicolae Juravschi (președintele CNOS), Virgil Munteanu (vicepreședinte și director general al Fundației Nadia Comăneci), Ingrid Istrate (directoarea CSM Onești), Cristian-Leon Țurcanu (ambasadorul României în Republica Moldova), Paul Claudiu Cotîrleț (deputat în Parlamentul României, inițiator al legii privind Anul Nadia Comăneci) și Înaltpreasfinția Sa Antonie, Mitropolitul Basarabiei și Exarcul Plaiurilor.

În cuvântul său de binecuvântare, ÎPS Antonie a evocat emoția trăită în Basarabia în anul 1976:

„În istoria neamului nostru, Dumnezeu ne-a dăruit oameni care, prin strălucirea darurilor și prin osteneala lor, au făcut cunoscut lumii întregi numele de român. Pentru milioane de oameni, România a căpătat chipul unei adolescente care la Montreal a arătat că hotarele a ceea ce socotim în chip lumesc posibil pot fi depășite prin osteneală și cu ajutorul Celui de Sus. În Basarabia, această bucurie are o adâncime aparte. Chiar și atunci când eram mințiți la școală și ni se spunea că suntem străini de frații de peste Prut, Nadia era una dintre eroinele noastre, pentru că izbânda ei era simțită și ca izbânda noastră. Numele Nadiei a trecut Prutul fără să ceară voie celor care ne voiau în continuare despărțiți. Noi, românii, ne-am recunoscut în aceeași bucurie, dincolo de sârma ghimpată și de nedreptățile vremurilor. Iată de ce titlul elocvent al acestei întâlniri, Poduri olimpice, spune un adevăr pe care mulți dintre noi l-am trăit înainte de a putea mărturisi public că aparținem unei singure comunități de limbă, de credință, de memorie și de simțire românească”

„În spatele unei singure clipe de strălucire se află ani de jertfă pe care publicul nu-i vede: exercițiul neîncetat, oboseala, ispita renunțării și curajul de a încerca din nou mâine. Dragi tineri, nu fiecare reușește să devină campion olimpic. Fiecăruia îi este însă încredințat ceva ce numai el poate duce la împlinire: un dar al minții, o îndemânare, puterea de a vindeca, de a educa, de a sluji, de a construi, de a aduce pace între oameni. Căutați cu seriozitate acest dar și nu-l lăsați nelucrat. Țara, Biserica și poporul nostru au nevoie de el.” a continuat acesta mesajul pentru tinerii aflați în țară.

La rândul său, Virgil Munteanu, colaborator apropiat al Nadiei Comăneci de peste două decenii, le-a vorbit copiilor despre rigoarea campioanei — care făcea mereu 11 sau 12 repetări atunci când i se cereau 10 — și despre actualitatea performanței de la Montreal într-o eră dominată de tehnologie:

„Acum 50 de ani a schimbat istoria sportului, reușind să deruteze o tehnologie care nu era pregătită să afișeze nota 10, afișând celebrul 1.00. Astăzi, în era inteligenței artificiale, acel mesaj rămâne: omul va putea în continuare să depășească limitele. Totodată, felicit delegația Republicii Moldova pentru rezultatele excepționale și medaliile cucerite recent la Jocurile Olimpice de Tineret de la Dakar!”

Președintele COSR, Mihai Covaliu, și dublul campion olimpic Nicolae Juravschi, președintele CNOS din Republica Moldova, au subliniat forța exemplului pe care Nadia o oferă tinerilor din ambele țări — rezultate confirmate chiar la Jocurile Olimpice de Tineret de la Dakar, unde sportivii din Republica Moldova au cucerit trei medalii, iar delegația României patru medalii (dintre care trei de aur):

„Aceasta este cea mai importantă medalie pe care a câștigat-o Nadia — o moștenire de disciplină și muncă titanică în echipă care inspiră generație după generație”, a afirmat Mihai Covaliu.

Deputatul Paul Claudiu Cotîrleț, originar din Onești, a punctat continuitatea sprijinului legislativ pentru sportul românesc, amintind atât instituirea anului 2026 drept Anul Nadia Comăneci și a anului 2027 drept Anul Ilie Năstase, cât și promulgarea recentă a legii privind acordarea indemnizațiilor de merit sportivilor români câștigători ai Cupei Campionilor Europeni / Ligii Campionilor la nivel de club.

Un moment simbolic al evenimentului de la Chișinău l-a constituit prezentarea monedei jubiliare din argint dedicate Nadiei Comăneci, pusă în circulație de Banca Națională a Moldovei (BNM) începând cu 13 noiembrie 2026, în prezența prim-viceguvernatorului Petru Rotaru.

Caracteristici tehnice: Moneda este bătută în argint, are o valoare nominală de 50 de lei și un tiraj limitat de 1.500 de exemplare .

Design și simbolistică: Aversul și reversul ilustrează silueta stilizată a Nadiei Comăneci în timpul exercițiului la paralele inegale , alături de mențiunea Montreal și a primului 10 perfect din istoria gimnasticii .

Autentificare și destinație: Fiecare monedă este însoțită de un certificat de autentificare semnat de guvernatoarea BNM, Anca Dragu, și un cod QR cu specificațiile tehnice. În cadrul ceremoniei de la Palatul Republicii, exemplare ale monedei au fost înmânate oficialităților și directoarei CSM Onești, Ingrid Istrate, urmând să fie expuse alături de trofeele campioanei în casa memorială de la Onești.

Timp de trei zile, cu intrare gratuită, expoziția „Poduri olimpice: Nadia Comăneci la Chișinău” a transformat Palatul Republicii într-o sală de clasă deschisă despre excelență, identitate și prietenie, lăsând în urmă un jurnal plin cu visurile a sute de copii care au înțeles că drumul spre nota 10 începe cu primul pas făcut cu curaj.

Campania Nadia10 – Provocări și Performanță

Realizată de: Fundația Nadia Comăneci

Cu sprijinul: Cris-Tim; Fundația Restituțio; Akcent Navigație; Electromontaj; E-Infra

Partener media: evz.ro