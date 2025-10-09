Miguel Angel Russo, antrenorul Boca Juniors, a murit la 69 de ani

Antrenorul echipei argentiniene Boca Juniors, Miguel Angel Russo, a murit la vârsta de 69 de ani. Clubul a anunțat moartea antrenorului printr-un comunicat oficial.

Russo a fost un antrenor emblematic al echipei Boca Juniors, cunoscut pentru modul său sobru și eficient de a conduce echipa. Clubul a subliniat în comunicatul oficial: „Miguel lasă o amprentă de neșters asupra instituției noastre și va rămâne pentru totdeauna un exemplu de bucurie, căldură și devotament.”

Ultimul meci la care a asistat s-a desfășurat pe 21 septembrie, după care asistentul său, Claudio Ubeda, a preluat temporar conducerea tehnică.

De-a lungul carierei, Russo a fost considerat pentru postul de selecționer al echipei naționale argentiniene și a antrenat cluburi precum Rosario Central, Estudiantes de la Plata și Millonarios din Columbia. Stilul său de joc și dedicarea au fost recunoscute de întreaga comunitate, iar succesele sale, chiar dacă nu numeroase, au avut o semnificație simbolică majoră.

În calitate de jucător, Russo și-a petrecut întreaga carieră la Estudiantes, între 1975 și 1988, fiind considerat unul dintre cei mai buni mijlocași ai fotbalului argentinian. Ca antrenor, cel mai mare succes al său a fost victoria în Copa Libertadores din 2007 cu Boca Juniors, fiind invitat să conducă echipa chiar la cererea lui Diego Maradona.

Detaliile exacte ale stării de sănătate nu au fost comunicate oficial, însă mass-media argentiniană menționează că Russo ar fi contractat o infecție urinară după tratamentele pentru cancer. În Columbia, Russo a câștigat campionatul cu Millonarios în 2017, la doar o zi după ce trecuse printr-o sesiune de chimioterapie pentru cancerul de prostată diagnosticat în 2017.

În iunie 2025, Russo a revenit pentru a treia oară ca antrenor la Boca Juniors. În timpul Campionatului Mondial al Cluburilor, echipa a terminat pe locul trei în grupa C, după Bayern Munchen și Benfica, consolidându-i statutul de antrenor respectat pe plan internațional.