Românii care vor să își schimbe mașinile vechi cu unele mai noi se pot înscrie începând de marți, 3 noiembrie, în noua sesiune aprogramului Rabla 2026.

Ministerul Mediului a anunțat un buget de 35,4 milioane de lei, provenit din fondurile rămase neutilizate în sesiunile anterioare. Înscrierile încep la ora 10:00, iar valoarea ecotichetelor diferă în funcție de tipul de motorizare ales.

Noua sesiune a programului Rabla oferă o nouă oportunitate pentru persoanele care doresc să renunțe la autoturismele vechi și să cumpere vehicule noi, cu emisii mai reduse. Potrivit informațiilor prezentate de Ministerul Mediului, bugetul disponibil este de 35,4 milioane de lei, sumă rămasă din etapele anterioare ale programului.

Înscrierile vor fi deschise marți, 3 noiembrie, începând cu ora 10:00. Cei interesați trebuie să țină cont de condițiile de eligibilitate și de limitele financiare stabilite pentru achiziția unui autoturism.

Valoarea ecotichetelor acordate prin program pornește de la 10.000 de lei pentru autoturismele cu motor termic, inclusiv cele alimentate cu GPL, și ajunge la 18.500 de lei pentru mașinile electrice.

Pentru a beneficia de sprijinul financiar, solicitanții trebuie să respecte și plafoanele de preț. Astfel, valoarea unui autoturism cu motor termic sau hibrid nu poate depăși 60.000 de euro, în timp ce pentru un vehicul electric limita este de 70.000 de euro.

O persoană poate obține cel mult două ecotichete în cadrul programului, cu respectarea condițiilor impuse pentru fiecare solicitare.

Una dintre cerințele principale pentru accesarea voucherelor este predarea spre casare a unui autoturism cu o vechime de cel puțin opt ani.

Condiția se aplică fiecărui ecotichet solicitat. Prin această măsură, autoritățile urmăresc scoaterea din circulație a vehiculelor vechi și înlocuirea lor cu mașini noi, mai puțin poluante.

Prin urmare, persoanele care intenționează să solicite două ecotichete trebuie să aibă în vedere că este necesară casarea câte unui autoturism eligibil pentru fiecare dintre acestea.

Noua sesiune dispune de un buget limitat, de 35,4 milioane de lei, astfel că înscrierile vor depinde de fondurile disponibile și de respectarea criteriilor stabilite de program.