Aproape 250 de cetățeni români care culegeau ciuperci în pădurile din sud-estul Poloniei au fost verificați de poliție și de alte structuri de control, în urma unor sesizări venite de la localnici. Acțiunile s-au desfășurat în zona Munților Beskidului de Jos, în regiunea Krosno, unde grupuri organizate de culegători români au fost observate adunând cantități mari de ciuperci, transportate ulterior peste graniță.

În cadrul controalelor, autoritățile au legitimat aproape 250 de persoane și au verificat peste 60 de autovehicule cu numere de înmatriculare românești.

Poliția a identificat șapte contravenții, iar în cazul unor mașini a dispus reținerea certificatelor de înmatriculare din cauza problemelor tehnice. Verificările au vizat atât respectarea legislației rutiere și forestiere, cât și legalitatea șederii persoanelor pe teritoriul Poloniei.

Potrivit Direcției Regionale a Pădurilor de Stat din Krosno, grupurile observate în pădurile din regiune erau formate uneori din câteva zeci de persoane. Acestea ajungeau în zonă cu mașini înmatriculate în România și foloseau parcările forestiere și terenurile amenajate pentru camping.

Transportul culegătorilor se făcea, de regulă, dimineața devreme, iar mașinile reveneau după-amiaza pentru a-i prelua împreună cu ciupercile adunate. Recolta era curățată, sortată și ambalată în lăzi, înainte de a fi transportată în afara Poloniei.

Fenomenul a atras atenția localnicilor, care au semnalat prezența numeroaselor grupuri și amploarea activității desfășurate în păduri. Autoritățile au intensificat patrulările în special în apropierea localităților și a zonelor forestiere din administrarea ocoalelor silvice Dukla și Rymanów.

Subinspectorul Sara Bania-Nowak, din cadrul Poliției din Krosno, a oferit detalii despre rezultatele verificărilor într-o intervenție pentru TVP Info.

Potrivit acesteia, acțiunea comună a instituțiilor poloneze a urmărit verificarea legalității șederii cetățenilor străini, respectarea regulilor de ordine publică și a legislației rutiere, precum și identificarea eventualelor persoane căutate de autorități.

În urma controalelor au fost constatate șapte contravenții. Printre neregulile identificate s-au numărat:

aruncarea deșeurilor în zonele forestiere;

accesul neautorizat al autovehiculelor în pădure;

circulația unor mașini cu deficiențe tehnice.

Polițiștii au reținut și trei certificate de înmatriculare ale unor vehicule care nu îndeplineau condițiile tehnice necesare circulației.

Acțiunile au fost desfășurate în colaborare cu Poliția, Garda de Frontieră, Garda Forestieră și Serviciul Vamal și Fiscal.

Un aspect important al situației este că legislația poloneză permite accesul cetățenilor Uniunii Europene la resursele forestiere în aceleași condiții ca pentru cetățenii polonezi.

🌲 Polonyalıların en büyük tutkusu olan mantar avı, Podkarpacie bölgesindeki Beskid Dukielski ormanlarında kamp kuran 120 Romanya vatandaşının endüstriyel çapta toplama yapmasıyla ilginç bir krize dönüştü. https://t.co/k7kr8yRL7A — Polonya Haber (@polonyahabercom) October 30, 2026

Culegerea ciupercilor pentru consum propriu nu este interzisă doar pentru că este practicată de persoane venite din străinătate.

Există însă o diferență între culesul pentru uz personal și recoltarea în scop comercial. Potrivit articolului 27 din Legea poloneză a pădurilor, colectarea produselor forestiere în scopuri industriale necesită încheierea unui contract cu ocolul silvic competent.

Publicația poloneză Zero.pl a relatat că reprezentanții Direcției Regionale a Pădurilor din Krosno consideră că actualele prevederi legislative nu oferă suficiente instrumente pentru gestionarea eficientă a acestor situații. Reprezentanții instituției au susținut că grupurile observate nu aveau contractele necesare pentru recoltarea în scop comercial.

În același timp, autoritățile forestiere au precizat că problemele semnalate în mod concret au fost legate în special de accesul neautorizat al mașinilor în pădure și de abandonarea deșeurilor.

Direcția Regională a Pădurilor de Stat din Krosno a anunțat că monitorizează zonele în care grupurile de culegători își instalează taberele temporare. Înaintea acțiunii de amploare, pădurarii din ocoalele Dukla și Rymanów aplicaseră deja opt amenzi pentru intrarea neautorizată a vehiculelor în pădure.

Instituția a mai precizat că informațiile apărute în presă despre presupuse amenințări sau constrângeri exercitate asupra culegătorilor polonezi nu au fost confirmate prin sesizări oficiale.

După controalele efectuate de autorități, numărul vehiculelor care transportau culegători români în zonă a scăzut considerabil, potrivit relatărilor presei poloneze