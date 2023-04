Serialul care a început în 1973 și nu s-a mai terminat. Datele unei producții record, cu peste 2.500 de episoade

Iată câteva date de referință despre un serial care a devenit celebru, mulți ani, și în România

1. Schimbarea numelui

Titlul inițial al serialului a fost The Innocent Years (Anii inocenței), dar soții William J. Bell și Lee Phillip Bell, co-creatori, au ajuns la concluzia că tineretul american și-a pierdut inocența. „Aveam nevoie de un alt titlu, unul care să reflecte tinerețea și starea de spirit de la începutul anilor ’70”, au scris ei în prefața unei cărți din 1996, „Așa s-a născut „The Young and the Restless.”

2. O distribuție de începători

La premiera serialului, în 1973, exista cea mai tânără distribuție adunată vreodată pentru o telenovelă. „Majoritatea actorilor – bronzați, cu un aspect sănătos, care încercau să pătrundă în televiziunea de noapte și în filme – au în jur de 20 de ani, puțini dintre ei mai filmaseră telenovele înainte”, scria Annie Gilbert în cartea All My Afternoons (Toate după-amiezile mele) din 1979.

3. Originea temei muzicale

Tema muzicală a serialului „Tânăr și neliniștit” își are originea în „Cotton’s Dream”, o piesă pe care Barry De Vorzon și Perry Botkin Jr. au compus-o pentru coloana sonoră a filmului din 1971 „Bless the Beasts and Children”. Piesa a devenit cunoscută sub numele de „Nadia’s Theme”, după ce emisiunea Wide World of Sports de la ABC a folosit-o pentru un documentare care prezenta performanța gimnastei române Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de Vară din 1976. Piesa a fost lansată ca single câteva săptămâni mai târziu și a ajuns pe locul 8 în topul Billboard.

4. Un succes nebănuit

Inițial, fiecare episod avea 30 de minute. Durata era aceeași ca a tuturor serialelor de la acea vreme. Dar, pentru că „Tânăr și neliniștit” a fost un mare succes, producătorii au făcut presiuni, dorindu-și ca episoadele să fie extinse la 60 de minute. A fost o problemă, pentru că mulți actori nu au acceptat o muncă dublă. În plus, unii deveniseră deja cunoscuți și s-au îndreptat către alte proiecte.

5. Primul serial-dramă în HD

În an luna iunie a anului 2001, serialul Tânăr și neliniștit a fost primul din categoria Dramă, care a difuzat imagini în HD. O performanță notabilă pentru acele vremuri, în care HD-ul era abia în perioada de pionierat.

Se filmează și în prezent

6. În anul 2020 a fost încheiat un acord între CBS și Sony Pictures Television pentru ca serialul să se filmeze și în sezonul 2022 – 2023. Este cea mai lungă producție din istoria televiziuni, cu peste 12.500 de episoade.