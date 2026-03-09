Europa își consolidează apărarea. Și-a triplat importurile de armament în ultimii cinci ani

Europa a devenit, în ultimii cinci ani, cel mai mare importator de armament la nivel global, pe fondul intensificării preocupărilor privind securitatea regională și al sprijinului militar acordat Ucrainei, potrivit Reuters.

Datele publicate de Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm (SIPRI) arată că statele europene și-au majorat semnificativ achizițiile de echipamente militare, în special după declanșarea invaziei Rusiei în Ucraina.

Potrivit raportului SIPRI, importurile de armament ale statelor europene s-au triplat în perioada 2021–2025 comparativ cu intervalul 2016–2020. Creșterea este asociată atât cu livrările de echipamente militare către Ucraina, cât și cu eforturile guvernelor europene de a-și consolida propriile capacități de apărare, după ani de investiții reduse în sectorul militar.

Datele indică o schimbare semnificativă în structura pieței globale de armament, Europa ajungând să reprezinte o treime din importurile mondiale.

Conform raportului SIPRI, statele europene au ajuns să reprezinte aproximativ 33% din importurile globale de armament în perioada analizată. În intervalul anterior de cinci ani, ponderea acestora era de aproximativ 12%.

Mathew George, directorul Programului SIPRI pentru Transferuri de Armament, a explicat impactul acestei evoluții asupra pieței globale.

„Creșterea accentuată a fluxurilor de armament către statele europene a dus la majorarea transferurilor globale de arme cu aproape 10%”, a declarat acesta.

Creșterea cererii este legată de necesitatea modernizării forțelor armate și de sprijinul militar acordat Ucrainei, în contextul conflictului început în 2022.

Statele europene au continuat, de asemenea, să achiziționeze echipamente militare produse în Statele Unite, în special avioane de luptă și sisteme de apărare aeriană cu rază lungă de acțiune, chiar dacă unele guverne au încercat să își dezvolte capacitățile de producție internă.

Raportul SIPRI arată că importurile de armament în statele din Orientul Mijlociu au scăzut cu aproximativ 13% în aceeași perioadă. Totuși, Arabia Saudită și Qatar s-au numărat în continuare printre cei mai mari patru cumpărători de armament la nivel global.

Pieter Wezeman, cercetător principal la SIPRI, a explicat că scăderea reflectă în mare parte comenzile mari plasate anterior de Arabia Saudită. „Declinul reflectă în principal comenzile mari făcute de Arabia Saudită în perioada precedentă, care încă trebuie integrate”, a declarat acesta.

Potrivit analizei, statele din regiune au continuat să plaseze noi comenzi de armament, chiar înainte de recentele tensiuni dintre Statele Unite, Israel și Iran, iar aceste achiziții nu sunt încă reflectate în datele statistice.

În contextul actualului conflict regional, cercetătorii estimează că cererea pentru sisteme de apărare aeriană și anti-rachetă ar putea crește. „Vor înlocui mai întâi ceea ce au folosit, dar este posibil să caute și să cumpere mai multe echipamente pentru a se proteja și mai bine decât o pot face acum”, a spus Wezeman.

În ceea ce privește exporturile de armament, Statele Unite și-au majorat cota globală la aproximativ 42%, față de 36% în perioada precedentă, potrivit raportului SIPRI.

Franța ocupă poziția a doua în clasamentul exportatorilor, cu aproximativ 9,8% din exporturile globale de armament. În același timp, cota Rusiei pe piața globală a scăzut semnificativ, ajungând la aproximativ 6,8%, comparativ cu 21% înainte de invazia Ucrainei din 2022.

Datele arată, de asemenea, că exporturile combinate ale statelor europene reprezintă aproximativ 28% din totalul global, de patru ori mai mult decât cele ale Rusiei și de cinci ori mai mult decât exporturile Chinei.

Raportul SIPRI evidențiază astfel schimbările majore produse în ultimii ani pe piața globală a armamentului, influențate de evoluțiile geopolitice și de conflictele regionale.