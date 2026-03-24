SkyDefender, noul sistem integrat de apărare aeriană cu detecție la 5.000 kilometri, dezvoltat de Europa

Europa avansează către un sistem de apărare aeriană de tip rețea, capabil să detecteze lansări de rachete de la o distanță de până la 5.000 de kilometri, prin integrarea sateliților, radarului și inteligenței artificiale, relatează dagens.com.

Industria de apărare europeană dezvoltă o nouă generație de sisteme de protecție aeriană, dar cu o arhitectură semnificativ diferită. Noul concept se bazează pe integrarea completă a senzorilor, sateliților și sistemelor de interceptare într-o rețea unitară de date.

Grupul francez de apărare Thales a prezentat sistemul SkyDefender, conceput pentru a detecta și neutraliza amenințări variate, de la drone de cost redus până la rachete hipersonice. La nivelul său cel mai avansat, sistemul poate identifica lansări de la distanțe de până la 5.000 de kilometri, înainte ca acestea să ajungă în spațiul aerian european.

Obiectivul declarat al acestui tip de arhitectură nu este doar interceptarea, ci anticiparea amenințărilor.

SkyDefender este construit pe ideea că apărarea aeriană modernă nu mai poate funcționa prin sisteme izolate. Amenințările actuale pot include simultan roiuri de drone, rachete de croazieră, dar și arme balistice sau hipersonice, lansate din direcții diferite și cu viteze variabile.

Astfel, sistemul conectează radare, sateliți, senzori și interceptoare într-o singură arhitectură operațională. Informațiile sunt centralizate și procesate în timp real, iar deciziile sunt distribuite rapid către sistemele de reacție.

O componentă esențială a sistemului o reprezintă detecția timpurie bazată pe sateliți. Senzorii infraroșu, dezvoltați de Thales Alenia Space, pot identifica lansările de rachete imediat după declanșare, înainte ca acestea să fie detectate de radarele terestre.

Ulterior, urmărirea este preluată de radare cu rază lungă de acțiune, precum SMART-L, capabile să monitorizeze ținte la distanțe de până la 5.000 de kilometri. Această structură pe mai multe niveluri extinde semnificativ timpul de reacție disponibil pentru sistemele de apărare.

SkyDefender este proiectat ca un sistem stratificat, în care fiecare nivel acoperă un anumit tip de amenințare și o anumită distanță.

La distanțe scurte, sistemul ForceShield este destinat protecției infrastructurii și a unităților militare împotriva dronelor și a amenințărilor de joasă altitudine.

La nivel mediu, sistemul SAMP/T NG, dezvoltat în cooperare europeană, poate intercepta ținte la aproximativ 150 de kilometri, fiind susținut de radarul Ground Fire, cu o rază de detecție de aproximativ 350 de kilometri.

Structura este concepută astfel încât fiecare nivel să îl completeze pe celălalt, oferind redundanță operațională în cazul suprasolicitării sau al unei eventuale defecțiuni.

În centrul arhitecturii SkyDefender se află platforma de inteligență artificială cortAIx, dezvoltată de Thales. Rolul acesteia este de a procesa volume mari de date provenite din multiple surse, într-un timp care depășește capacitatea de analiză umană în timp real.

Sistemul analizează informațiile primite de la senzori, prioritizează amenințările și sprijină procesul decizional al operatorilor. De asemenea, este proiectat să mențină funcționarea sistemului în condiții de atac cibernetic, asigurând continuitatea procesării datelor.

Potrivit descrierii tehnice, „cortAIx” nu înlocuiește operatorii umani, ci funcționează ca un instrument de sprijin pentru decizie.

SkyDefender este proiectat pentru a fi compatibil cu infrastructurile existente la nivel național și NATO, prin intermediul platformei de comandă SkyView. Această integrare permite ca sistemele de apărare ale diferitelor state să funcționeze într-o rețea comună, în loc să opereze independent.

Arhitectura modulară a sistemului permite, de asemenea, actualizări ulterioare. Pot fi adăugați noi senzori, interceptori sau componente software, în funcție de evoluția amenințărilor.

Dezvoltarea SkyDefender reflectă o tendință mai amplă în Europa, unde evoluția tehnologiilor de rachete, inclusiv a armelor hipersonice, determină schimbarea modelelor tradiționale de apărare.

Sistemele moderne sunt construite prin combinarea radarului, detecției și inteligenței artificiale pentru coordonare. În acest model, viteza de procesare a informațiilor devine un factor esențial în eficiența reacției.

Astfel, conceptul de „scut” antirachetă este înlocuit de o arhitectură distribuită, bazată pe rețele de date și sisteme interconectate.