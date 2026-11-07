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Liderii lumii se reunesc în Turcia. Ce se va discuta la conferința ONU pentru climă

Liderii lumii se reunesc în Turcia. Ce se va discuta la conferința ONU pentru climăConsiliul ONU / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Reprezentanții guvernelor se reunesc luni, 9 noiembrie 2026, la Antalya, în Turcia, pentru cea de-a 31-a Conferință ONU privind schimbările climatice (COP31). Până pe 20 noiembrie, participanții vor discuta despre reducerea consumului de combustibili fosili și finanțarea măsurilor de protecție împotriva efectelor încălzirii globale, relatează Reuters.

Conferința COP31 se desfășoară în perioada 9–20 noiembrie, la Antalya, și reunește reprezentanți ai statelor care negociază măsuri internaționale pentru combaterea schimbărilor climatice.

Discuțiile au ca punct de referință Acordul de la Paris, adoptat în 2015, prin care țările semnatare au stabilit obiectivul de a menține creșterea temperaturii globale mult sub 2 grade Celsius și de a continua eforturile pentru limitarea acesteia la 1,5 grade Celsius față de perioada preindustrială.

Liderii lumii se reunesc în Turcia. Ce se va discuta la conferința ONU pentru climă

André Corrêa do Lago, președintele COP30, conferința organizată în 2025, a declarat că următoarea etapă a politicilor climatice ar trebui să se concentreze asupra implementării angajamentelor existente.

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„Nu avem nevoie de mai multe negocieri. Avem nevoie ca guvernele să înceapă să acționeze”, a declarat acesta pentru Reuters.

Oficialul a afirmat că aplicarea măsurilor climatice necesită participarea mai multor ministere, nu doar a celor responsabile de mediu. El a menționat ministerele de finanțe, infrastructură și transporturi, care au atribuții în realizarea investițiilor și în stabilirea politicilor publice.

Corrêa do Lago a indicat reducerea treptată a utilizării combustibililor fosili și combaterea defrișărilor printre măsurile necesare pentru limitarea creșterii temperaturii globale.

Studiu: Reducerea unor emisii ar putea încetini încălzirea globală

Organizația germană Climate Analytics a publicat, înaintea COP31, un raport privind efectele reducerii emisiilor de metan și ale altor poluanți care contribuie la încălzirea planetei. Potrivit estimărilor prezentate, limitarea acestor emisii ar putea reduce ritmul încălzirii globale cu aproximativ 12% până în 2035.

Raportul arată că, dacă măsurile ar fi însoțite de o renunțare rapidă la combustibilii fosili, ritmul încălzirii ar putea fi redus la jumătate în anii 2030. În acest scenariu, creșterea maximă a temperaturii globale ar putea fi limitată la aproximativ 1,7 grade Celsius peste nivelurile preindustriale, până la jumătatea secolului.

Un sondaj realizat de Banca Europeană de Investiții, la care au participat 23.000 de persoane, arată că aproximativ 75% dintre cetățenii Uniunii Europene susțin reducerea rapidă a consumului de combustibili fosili. Respondenții consideră că autoritățile ar trebui să trateze această măsură drept o prioritate a politicilor publice.

încălzirea globală

Schimbări climatice. Sursa foto: dreamstime.com

ONU: Țările vulnerabile au nevoie de 305 miliarde de dolari anual

Liderii lumii se reunesc în Turcia. Finanțarea adaptării la schimbările climatice reprezintă un alt subiect al negocierilor de la Antalya. Conform estimărilor ONU, statele în curs de dezvoltare au nevoie de 305 miliarde de dolari în fiecare an pentru a putea face față efectelor schimbărilor climatice. Sumele primite de la țările dezvoltate rămân însă considerabil sub necesarul calculat.

Raportul ONU privind deficitul de finanțare pentru adaptarea la schimbările climatice din 2026 arată că sprijinul financiar acordat de statele dezvoltate a ajuns în 2024 la 28,2 miliarde de dolari, după o creștere de numai un miliard de dolari față de anul precedent.

Fondurile sunt destinate măsurilor prin care țările vulnerabile își pot proteja populația și infrastructura împotriva fenomenelor meteorologice extreme. Printre riscurile vizate se numără seceta prelungită, temperaturile foarte ridicate, incendiile și inundațiile, care pot provoca pagube importante comunităților afectate.

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